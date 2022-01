Cosa significa la scritta canale provvisorio riferita a specifiche reti del nuovo digitale terrestre? Per quale motivo la specifica dicitura compare in alcuni casi e altri no? In questa primissima parte di nuovo anno sempre più italiani stanno sperimentando quello che all’apparenza sembrerebbe un errore tecnico del loro apparecchio televisivo. Così non è in nessun modo: piuttosto il presunto errore dipende dalle modifiche infrastrutturali in atto proprio per la trasmissione del segnale.

Un po’ di chiarimenti tecnici sono doverosi: dallo scorso 20 ottobre è partita la transizione dalla codifica Mpeg2 alla Mpeg 4 che seguirà uno specifico calendario riferito alle diverse regioni d’Italia. Ancora, dal 20 gennaio si è verificato un ulteriore passo in avanti con il “refarming” dei canali (ossia la risintonizzazione verso il nuovo standard di trasmissione in in Valle d’Aosta, Sardegna, Piemonte e Lombardia. Seguiranno solo nei prossimi mesi le altre regioni della nostra penisola, in ultima la parte più a sud dello stivale. Proprio in concomitanza con lo step appena accennato, ecco che in tanti hanno visualizzato sui loro schermi la dicitura canale provvisorio che questa non mancherà di farli compagnia anche per svariato tempo.

Potrebbe essere abbastanza intuitivo ma meglio specificarlo. I canali provvisori sono quelli che, subito dopo la risintonizzazione su indicata, solo per un lasso di tempo limite ospiteranno la loro rete. A conclusione del cambiamento dello standard di trasmissione, la posizione dei canali cambierà ulteriormente al precedente tasto del telecomando si troverà dell’altro. Si tratterà di passaggi automatici o che richiederanno al massimo una risintonizzazione automatica da parte dell’utente.

Insomma, via via che si procederà a grandi passi verso il nuovo digitale terrestre per tutte le regioni d’Italia, sempre più telespettatori potranno visualizzare il messaggio di canale provvisorio. In ogni caso, non bisognerà allarmarsi visto che la rete non definitiva troverà solo presto una nuova collocazione per essere fruita in un secondo momento.

