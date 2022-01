Ci sono non pochi dubbi tra i tifosi di calcio in Italia su quando escono anticipi e posticipi di Serie A, a proposito della 24esima giornata del massimo campionato qui da noi. Un turno cruciale, in quanto dopo la sosta è in programma tra le altre cose il derby tra Inter e Milan, che potrebbe risultare decisivo per quanto concerne la lotta scudetto. Equilibrio sottile e nerazzurri che sulla carta possono dare una mazzata bella forte alle velleità di scudetto dei cugini.

Dritte su quando escono anticipi e posticipi di Serie A della 24esima giornata: non sono Inter-Milan

In attesa di capirci qualcosa di più sugli equilibri in vetta alla classifica, in tanti si chiedono per quale ragione non si sappia ancora quando escono anticipi e posticipi di Serie A della 24esima giornata. Possibile che la Lega abbia atteso indicazioni a proposito dei recuperi di campionato, in riferimento alle partite che non si sono disputate in occasione del turno dell’Epifania. Il Giudice Sportivo si è sbilanciato solo su Bologna-Inter, mentre per le altre partite sarà necessario attendere ancora qualche settimana.

Alla luce delle suddette indicazioni, dunque, la Lega non può più perdere altro tempo per definire il proprio calendario. Morale della favola? A stretto giro sapremo una volta per tutte quando escono anticipi e posticipi di Serie A della 24esima giornata. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, va detto, non abbiamo ancora riscontri ufficiali e definitivi. Tuttavia, ci sono buone probabilità che un primo calendario possa venire a galla lunedì 24 gennaio.

Dunque, appena partita la sosta per le nazionali dovremmo sapere una volta per tutte quando escono anticipi e posticipi di Serie A della 24esima giornata. Con buona pace per coloro che vogliono capirci qualcosa di più a proposito di un match scudetto come il derby Inter-Milan. Vi faremo sapere appena si avranno maggiori dettagli.