Buone notizie per tutti coloro che da tempo si chiedono quando arriva Novavax in Italia. Dopo il nostro ultimo articolo a tema, infatti, è possibile tornare sull’argomento con alcune indicazioni particolarmente interessanti. Non ci sono ancora gli estremi per parlare di un vero e proprio calendario, ma è chiaro che la situazione a quanto pare va delineandosi per tutti coloro che sono alla ricerca di risposte sotto questo punto di vista. Dunque, vediamo come stanno le cose oggi 22 gennaio nel nostro Paese.

Capiamo insieme quando arriva Novavax in Italia

Le ultime voci trapelate sul web, in effetti, ci aiutano ad avere le idee più chiare su quando arriva Novavax in Italia. Stando agli aggiornamenti più freschi, l’appuntamento è in programma entro la prima metà di febbraio. Insomma, salvo imprevisti, nel giro di tre settimane potrà prendere il via una volta per tutte la campagna di vaccinazione per tutti coloro che, fino ad oggi, hanno rifiutato la tecnologia mRNA, che ha caratterizzato l’ultimo anno tramite marchi come Pfizer e Moderna.

Già, perché Novavax presenta elementi di rottura rispetto al passato e potrà essere utilizzato solo come prima dose. Insomma, il target è specifico e riguarda coloro che, ad oggi, sono stati etichettati “NoVax”. La sua peculiarità consiste nell’essere un vaccino proteico, considerando il fatto che Novavax contiene frammenti prodotti in laboratorio della proteina Spike, quella che per intenderci è collocata sulla superficie del virus Sars-CoV-2. A questi elementi viene aggiunto un adiuvante, la saponina, conducendoci ad un prodotto finale creato attraverso la tecnica delle proteine ricombinanti.

Insomma, ora sappiamo quando arriva Novavax in Italia, ma anche quali siano i suoi elementi distintivi rispetto ai prodotti commercializzati fino a questo momento. Vi faremo sapere appena ci saranno informazioni più certe in merito alla data specifica di inizio distribuzione.