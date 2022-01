Si nota una certa confusione, in rete, dopo che l’ex leghista Francesca Donato ha pubblicato sul suo blog personale l’annuncio secondo cui il vaccino Pfizer conterebbe ALC-0315, sostanza altamente cancerogena per l’uomo. Questa, infatti, non sarebbe concepita per l’uso su di noi, ma solo in fase di ricerca. Come riscontrato in passato in altre situazioni che hanno coinvolto Pfizer, solo l’analisi più approfondita dell’intera vicenda consente di dire che si stia facendo tanto rumore per nulla. Con tanto di chiarimenti che si possono individuare all’interno di documenti ufficiali.

Precisazioni sul vaccino Pfizer e su ALC-0315, sostanza cancerogena tanto temuta

Dunque, la tesi portata avanti dall’europarlamentare, da sempre contraria al vaccino Covid, consiste nel fatto che l’eccipiente ALC-0315 sarebbe altamente nocivo per tutti noi. Partiamo dall’assunto che la sostanza in questione sia effettivamente presente all’interno del prodotto Pfizer, come è stato evidenziato dai fact checkers di Facta e Bufale nel corso delle ultime settimane. Tuttavia, manca un tassello fondamentale per leggere in modo corretto la situazione, visto che il contesto come sempre è tutto in casi simili.

Alla base dell’allarme delle ultime ore, infatti, ci sarebbe un documento che evidentemente viene male interpretato da coloro che non hanno le giuste competenze per approfondire la storia. A confermare che ALC-0315 sia nocivo per l’uomo, infatti, abbiamo le carte di Echelon, ma il tassello di cui vi parlavo in precedenza cambia totalmente le carte in tavola. A quanto pare, infatti, il business di Echelon Biosciences Inc. consiste nel fornire reagenti biochimici per la ricerca.

Partendo da questo presupposto, il marchio in questione commercializza il lipide ALC-0315 che è presente nel vaccino Pfizer non nella sua forma pura, che “presa così” non rappresenta alcun problema per l’uomo, ma in soluzione di cloroformio. Per farvela breve e semplice, solo se “lavorato” e convertito in cloroformio, l’eccipiente ALC-0315 potrebbe risultare nocivo per l’uomo. Passaggio che ovviamente non avviene con il vaccino Pfizer.