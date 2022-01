Abbiamo ulteriori spunti che dobbiamo prendere in esame questa mattina su quando arriva Novavax in Italia. Nel nostro Paese, infatti, in tanti si pongono domande del genere ed informazioni ufficiali chiarissime ancora non ne abbiamo. Tuttavia, rispetto a quanto anticipato a fine 2021 con un altro articolo, possiamo scendere maggiormente in dettagli. Fermo restando la timeline fissata a fine primo trimestre del nuovo anno, abbiamo qualche dato più specifico che possiamo prendere finalmente in esame.

Quando arriva Novavax in Italia: chi avrà priorità e quantitativo di dosi

Dunque, quando arriva Novavax in Italia? Partiamo dal presupposto che, allo stato attuale, all’Italia spetti il 13,46% dei 200 milioni di dosi che l’Europa ha bloccato con il produttore. Questo in una prima fase, durante la quale ci aspettiamo di ricevere non meno di 27 milioni di dosi di Nuvaxovid in totale. Come abbiamo visto ad inizio 2021 con altre case farmaceutiche, contingenze di vario tipo potrebbero determinare anche un abbassamento di questo valore. Insomma, occorre essere vigili sul tema.

Ancora, allo stato attuale, il nostro Paese dovrebbe ricevere immediatamente 3 milioni di dosi. Le ultime voci ufficiose ci dicono addirittura che 1,5 milioni di dosi pare siano destinate ad essere consegnate tra gennaio e febbraio. Per quanto riguarda il delicato discorso delle priorità, sappiamo anche che le prime dosi di Nuvaxovid verranno messe da parte per tutti coloro che, ad oggi, hanno deciso di non vaccinarsi. Parliamo di circa 6 milioni di italiani.

Dunque, ora abbiamo le idee un po’ più chiare su quando arriva Novavax in Italia, fermo restando che tutte le considerazioni fatte oggi possono essere condizionate da svariati imprevisti. Vedremo se questo prodotto riuscirà o meno a convincere tutti coloro che, fino ad oggi, hanno deciso di rifiutare il vaccino. L’obiettivo del governo, come accennato, è quello di destinare proprio a loro questo prodotto.