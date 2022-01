Ieri, venerdì 21 gennaio, è stato approvato un nuovo Dpcm, in cui si regolamentano le attività cui chi è sprovvisto del Green Pass (base o rafforzato) potrà accedere tranquillamente. Come riportato da ‘iltempo.it‘, dal testo si intuiva che nei supermercati sarebbe stato possibile per loro entrare solo per acquistare beni di prima necessità, per lo più prodotti di natura alimentare (ve ne avevamo parlato in questo articolo).

Nel pomeriggio poi il Palazzo Chigi ha aggiornato le FAQ, specificando che chi è esente dal Green Pass può acquistare qualsiasi genere di prodotti presso gli esercizi commerciali di cui sopra, anche quelli non necessariamente legati al soddisfacimento dei esigenze primarie. La Meloni era già andata su tutte le furie, parlando di ‘follia’ vera e propria. Anche i deputati di Alternativa avevano fatto lo stesso, facendo menzione della questione ‘pensione’, visto che dal 1 febbraio 2022 chi non è provvisto del Green Pass non potrà recarsi in banca o negli uffici postali (probabilmente, però, fatta eccezione proprio per quel che riguarda il ritiro delle pensioni, che non dovrebbe essere messo in discussione)

In poche parole, sebbene il testo dell’ultimo Dpcm approvato ieri 21 gennaio recitasse che gli esenti dal Green Pass potessero acquistare nei supermercati solo beni di prima necessità, e quindi direttamente collegati al soddisfacimento dei bisogni primari della persona, le FAQ aggiornate dal Palazzo Chigi hanno corretto il tiro, spiegando chiaramente che tutti potranno acquistare tutto nei suddetti esercizi commerciali, e che non saranno effettuati controlli a campione in tal senso (si era pensato, in un primo momento, che potessero essere effettuati dei controlli nei carrelli). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

