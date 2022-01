Si potrà avere accesso senza Green Pass, dal 1 febbraio 2022, ad un numero ristretto di attività, tra cui quello relativo alla vendita di beni alimentari di prima necessità. Come riportato dal ‘corriere.it‘, nei supermercati senza la certificazione verde si potrà comprare solo cibo e null’altro, almeno secondo il nuovo Dpcm che Draghi ha firmato questa mattina. Il rispetto delle regole dovrà essere garantito dai titolari delle attività mediante l’esecuzione di controlli a campione.

Sarà possibile entrare, senza il Green Pass, nei negozi con vendita di alimenti e bibite (ipermercati, supermercati, discount, minimercati ed altri negozi non specializzati, sempre di natura alimentare), come pure nei punti vendita di prodotti surgelati (in ogni caso, i prodotti, solo quelli di prima necessità, potranno essere acquistati, ma non consumati sul posto). Senza la certificazione verde sarà consentito anche recarsi presso negozi al dettaglio di animali domestici e alimentari per animali domestici, oltre che di carburante per autotrazione e per il riscaldamento in negozi specializzati. L’ingresso sarà libero anche per quanto riguarda le farmacie, le parafarmacie, i negozi al dettagli di prodotti igienico-sanitari, le ortopedie e gli ottici. Sarà possibile anche fare acquisti nelle edicole all’aperto.

Sarà obbligatorio il Green Pass nelle banche, nelle Poste e negli uffici pubblici (a meno di urgenza, come in caso di presentazione di una denuncia). Le nuove regole diramate dall’ultimo Dpcm firmato da Draghi sono quelle di cui sopra, senza poter contravvenire in alcun modo (ci sono dei casi eccezionali, come vi abbiamo già spiegato, relativi a questioni di una certa importanza, come per motivi di salute o di assoluta urgenza). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

