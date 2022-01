Tutto è pronto per la prima pausa per The Good Doctor 5. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato ma, a quanto pare, la serie non si fermerà per poi tornare in primavera ma siederà in panchina solo per non andare allo scontro con il Festival di Sanremo 2022 e con la serata delle cover. Questo significa che The Good Doctor 5 si fermerà il 2 febbraio per poi tornare la settimana successiva, il 9 per poi fermarsi ancora visto che la quinta stagione attualmente è in onda negli Usa e la programmazione italiana si sta avvicinando.

Ad andare in onda la prossima settimana sarà l’episodio numero 4 dal titolo Razionalità in cui il dottor Shaun Murphy e il team trattano una ragazza che è alla disperata ricerca del padre. Intanto, il dottor Park, il dottor Reznick e il paziente del dottor Lim rifiutano un trapianto di polmone salvavita nonostante ci sia un donatore in famiglia, cosa succederà nella vita privata dei protagonisti della serie?

Prima di scoprirlo, The Good Doctor 5 torna in onda anche questa sera con il terzo episodio in cui Shaun ha seri problemi ad accettare i cambiamenti imposti da Salen (Rachel Bay Jones) a cominciare già dai getti d’aria per asciugare le mani e finendo al tessuto acrilico che deve indossare e che gli irrita la pelle. La situazione non è più sostenibile per lui e durante un’operazione, Shaun ha una vera e propria crisi e così decide di parlare con Salen che inaspettatamente acconsente ad accontentarlo.

💉 #TheGoodDoctor: un episodio tira l'altro, e la buona notizia è che ce n'è uno nuovo di zecca in arrivo proprio questa sera.



📌 Alle 21.20 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/qBKuEdYvsM — Rai2 (@RaiDue) January 21, 2022

Anche Lim e Andrews si scontrano con Salen e mentre la prima tenta di convincerla ad acconsentire ad un intervento importante su un paziente con un’assicurazione poco vantaggiosa, il secondo chiede l’ok per un’operazione molto rischiosa. Nel frattempo Lea (Paige Spara) non vuole spedire la partecipazione di matrimonio alla madre di Shaun per paura di un litigio il giorno delle nozze ma poi decide di parlarne con lui, quale sarà la decisione di Shaun?