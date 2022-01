The Good Doctor 5 continua la sua corsa e mentre The Resident andrà in scena questa sera con il finale della terza stagione in attesa della quarta, in scena da venerdì prossimo, Shaun e Lea iniziano la loro corsa verso il matrimonio. Shaun ha promesso di stare più vicina a Lea da quando hanno perso il loro bambino e quindi come farlo se non occupandosi dei preparativi per le nozze? Proprio nell’episodio in onda oggi, 14 gennaio, a partire dalle 21.20 circa, Shaun dovrà vedersela con la scelta della torta, almeno lontano dalla corsia.

Una fetta di torta è l’episodio di The Good Doctor 5 in onda oggi su Rai2 in cui lo staff dell’ospedale sarà alle prese con grandi cambiamenti. L’ingresso prepotente di Salen Morrison e della sua compagnia, la Ethicure, ha stravolto i protocolli e adesso i pazienti saranno contemplati come dei veri e propri cienti e questo significa che l’aspetto economico diventerà prioritario.

Per Glassman è giunto il momento di fare alcune riflessioni dopo un periodo complicato e adesso per lui sembra essere arrivato il momento di andare via almeno fino a che proprio Salen Morrison non gli propone qualcosa che difficilmente rifiuterà. Nel frattempo, mentre Andrews, Jordan e Mateo si occupano di una giovane cui è stato diagnosticato un cancro in fase terminale, Shaun si occupa di una donna incinta ma detenuta perché accusata di aver ucciso il suo primo figlio.

The Good Doctor 5 torna la prossima settimana, il 21 gennaio, con l’episodio numero 3 dal titolo Tempo di cambiamenti in cui Shaun si confronta con Salen sui molti cambiamenti effettuati St. Bonaventura, e Glassman è costretto ad accettare il suo nuovo ruolo in ospedale, ma quale sarà? Il resto lo scopriremo la prossima settimana, sempre alle 21.20 circa, su Rai2, per un’altra serata medical.