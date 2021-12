Gli Oasis Di Una Volta di Giusy Ferreri sarà disponibile dal 17 dicembre. Per la cantante si tratta del nuovo singolo, primo estratto dal prossimo album inediti la cui pubblicazione è prevista dopo il Festival di Sanremo 2022.

Giusy Ferreri è infatti tra i 22 Campioni che prenderanno parte alle 5 serate del Festival della Canzone Italiana condotte da Amadeus, direttore artistico dell’evento.

Gli Oasis Di Una Volta è il primo assaggio del nuovo percorso artistico di Giusy Ferreri, una ballad che evidenzia il lato più profondo e rockeggiante della sua voce.

Il testo di Gli Oasis Di Una Volta è malinconico e introspettivo. Il singolo è stato scritto da Piero Romitelli, Gaetano Curreri, Mario Fanizzi, Gerardo Pulli e Giusy Ferreri.

Dai suoi esordi, ormai nel lontano 2008, Giusy Ferreri ha collezionato hit radiofoniche e ottenuto con i suoi brani 1 disco di diamante e 18 dischi di platino per un totale di 5 album in studio pubblicati fino a questo momento.

Tanti i brani che hanno mostrato le sue mille sfaccettature vocali, dal rock al pop, dal blues alla world music, tra cui, solo per citarne alcuni, Non Ti Scordar Mai Di Me, Novembre, Il Mare Immenso, Ti Porto A Cena Con Me, Partiti Adesso, Volevo Te.

Nel suo percorso anche importanti collaborazioni con importanti nomi del panorama musicale italiano. Tra questi Tiziano Ferro, Nicola Piovani, Marco Masini, Michele Canova, Sergio Cammariere, Takagi & Ketra, Corrado Rustici, Federico Zampaglione, Bungaro.

Giusy Ferreri è in gara al prossimo Festival di Sanremo con un brano inedito il cui titolo è ancora da annunciare. Intanto per i fan arriva, venerdì 17 dicembre, Gli Oasis Di Una Volta.