Siamo arrivati al giorno tanto atteso da coloro che sono alla costante ricerca della console Sony più chiacchierata di sempre, visto che nel pomeriggio avremo finalmente una nuova disponibilità PS5 grazie a GameStop. In realtà, vi abbiamo già detto tutto sull’appuntamento del 19 gennaio con l’articolo di ieri. Come stanno le cose? Dando uno sguardo agli ultimi appuntamenti concepiti dallo store online, effettivamente ci sarebbe qualcosina da aggiungere per contestualizzare al meglio il tutto.

Dettagli su orario e disponibilità PS5 su GameStop oggi 19 gennaio

Ad esempio, qual è l’orario esatto in cui dovremmo imbatterci in questa nuova disponibilità PS5? Giusto premettere che GameStop, come sempre, ci ha indicato soltanto l’orario di inizio della live programma su Twitch, durante la quale verrà annunciato proprio il restock della console Sony. Poche unità, come è stato premesso dallo staff su Facebook nei giorni scorsi, con un sold out che al 110% si verificherà nel giro di un minuto scarso. Un’altra ragione, dunque, per farsi trovare pronti al momento giusto.

Al momento, tutto quello che posso fare è condividere con voi lo storico relativo ai restock di dicembre, quando c’è stata più di una disponibilità PS5 all’interno dello store online. Anche in quei casi, le vendite sono state annunciate durante le live streaming del mercoledì pomeriggio. Appuntamenti partiti sempre alle 16, con relativo annuncio sul via alle vendite spesso e volentieri attorno alle 17. Possibile che oggi vada allo stesso modo, anche per non perdere l’attenzione del pubblico già nei primi minuti della live streaming.

Solo ipotesi, voglio precisarlo, in quanto sulla carta ogni scenario è possibile quando si parla di disponibilità PS5. Al contempo, consiglio a tutti di effettuare il login a Gamestop dalle 16 e di farsi trovare pronti con un PC, che dovrebbe garantirvi tempi più ristretti nel portare a termine l’ordine.