Giungono nuovi dettagli sulla disponibilità PS5 su GameStop di domani 19 gennaio. Dopo l’annuncio di nuove scorte per la console di casa Sony fornito già nel corso dello scorso weekend, ora siamo in grado di dettagliare anche le modalità della vendita, dunque confermare il modello acquistabile, l’ora esatta in cui stare in guardia e il link dal quale provare ad accaparrarsi il prodotto hi-tech.

La prima cosa da dire è che la disponibilità PS5 su GameStop in scena domani riguarda solo il modello standard della console e non quello digital. Non potrà essere tuttavia effettuato un acquisto con il solo dispositivo ma, come è oramai prassi per la catena specializzata in gaming, ci sarà solo la possibilità di approfittare di un bundle con qualche titolo ancora non noto.

A che ora e in che modo si potrà acquistare il prodotto dei desideri per tanti gamers? Il via alla vendita sarà dato durante una live Twitch di GameStop dedicata alla saga di Unchared. La diretta partirà alle ore 16. Già dalle prime battute dell’appuntamento, saranno fornite informazioni su come acquistare la console. Come accaduto anche in passato, il link all’acquisto comparirà proprio nella chat della live Twitch e dunque solo gli spettatori in linea potranno davvero giocarsi l’occasione di accedere la vendita.

Quello che non è noto è il numero esatto di unità messe a disposizione da GameStop. La disponibilità PS5 di domani dovrebbe essere abbastanza esigua ed accontentare solo in parte la domanda degli acquirenti. D’altronde ci siamo abituati da tempo a dover fare i conti con scorte davvero limitate del prodotto, presso ogni canale di vendita. Una possibilità in più per la flash sale di domani deriva dal fatto che non tutti potrebbero essere interessati al modello standard del prodotto e tanto più, ad un acquisto in bundle con qualche titolo.

