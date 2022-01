Sapevamo che le rimodulazioni TIM sarebbero scattate per alcune offerte ricaricabili non più presenti sul mercato a partire dal primo rinnovo successivo al 28 febbraio (ve ne avevamo parlato in questo articolo), ed in effetti sono state confermate dal gestore blu in persona a questa pagina. In pratica, si tratterà di pagare 2 euro al mese in più, compensati dall’aggiunta di 20GB al bundle dati già incluso. Le offerte impattate sembrerebbero corrispondere soprattutto ad operator attack e winback con 50GB inclusi al prezzo di 7,99 o 9,99 euro al mese. Le rimodulazioni TIM successive al 28 febbraio 2022 vengono comunicate a mezzo SMS con l’inoltro di messaggi appositi a partire dal 17 gennaio, tramite l’IVR dedicato ‘409164’, sul web con l’informativa pubblicata nella sezione ‘Per i Consumatori – Comunicazioni importanti’, cliccando su ‘News e Modifiche contrattuali’, o attraverso il servizio clienti 119.

I clienti coinvolti, come sempre, potranno decidere di recedere dal contratto senza costi di disattivazione e penali entro il 31 marzo 2022. Le modalità a disposizione sono diverse, tra cui la compilazione online del modulo dedicato, che potrà anche essere inviato tramite PEC all’indirizzo ‘recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it’ (allegando una copia della documentazione necessaria), mediante una comunicazione scritta che riportino pressoché i contenuti del modulo dedicato, nei negozi TIM oppure chiamando il 119.

Se avete un contratto per l’acquisto di un bene a rate o una particolare promozione che vincola la vostra permanenza in TIM, prima di disattivare l’offerta, cessare la linea o passare ad un altro operatore telefonico bisognerà compilare online il modulo di richiesta di esercizio del diritto di recesso, o chiamare direttamente il 119 facendo presente la cosa (altrimenti vi saranno addebitati i costi di disattivazione o le eventuali penali che scattano in caso di cessazione anticipata dell’offerta. Il modulo vi permetterà anche di decidere se continuare a pagare il prodotto tramite la rateizzazione già in essere oppure se pagare tutto in un’unica soluzione.

