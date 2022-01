Una novità è appena giunta per gli emoji cuori WhatsApp sugli iPhone. Un cambiamento di tipo grafico sta interessando gli emoticon tra i più utilizzati nel servizio di messaggistica, nei vari colori nei quali vengono proposti agli utenti. La nuova implementazione, per il momento, interessa solo i possessori di iPhone, in particolare coloro che partecipano al programma beta nella sua ultima versione 2.22.72.

All’invio di uno degli emoji cuori WhatsApp su iPhone cosa succede ora? I patiti dell’icona avranno di certo notato che, al momento dell’inoltro di un cuore appunto nella classica colorazione rossa in chat, questo inizia a pulsare. L’animazione è stata data ormai scontata per questa nuance da tempo, ma non per le altre opzioni. In modo particolare, scegliendo un qualsiasi altro colore blu, bianco, nero, viola, arancio, giallo e verde, non si è mai assistito a nessuna animazione dell’emoticon. Il cambiamento arriva proprio per le ultime soluzioni appena citate. L’informatore WABetaInfo ci comunica che già ora i clienti tester possono visionare nelle chat una sostanziale differenza con il passato e dunque i cuori pulsano tutti, a prescindere dala loro tonalità cromatica.

Una volta verificata la novità degli emoji cuori WhatsApp sugli iPhone in beta nell’ovvia fase di sperimentazione, la stessa gradita implementazione grafica dovrebbe interessare tutti i possessori di dispositivi Apple nel breve periodo. In questa fase di release di test, solo chi avrà a versione dell’app di messaggistica su elencata potrà godere dell’animazione. Per quanto per gli Android non siano giunte segnalazioni in proposito, non ci sono dubbi sul fatto che l’ulteriore implementazione giungerà anch’essa abbastanza presto, di certo prima in beta e poi anche in un update stabile. Le novità del servizio attese per il 2022 non sono certo poche e oltre a quelle minori di natura grafica, ce ne saranno di certo altre più importanti come quelle relative alle community e magari anche i pagamenti.

