Qualche giorno fa avevamo già parlato del nuovo brevetto depositato presso l’USPTO dal designer californiano Mark Cerny, che riguarda la realizzazione della funzione di retrocompatibilità su PS5 dei giochi delle precedenti console PS1, PS2 e PS3. A tal proposito, Sony non ha ancora emanato l’annuncio ufficiale, ma la scorsa notte è giunto un interessante e nuovo indizio riguardante proprio questo sistema. Il giornalista dei portali NME e VGC, Jordan Middler, ha rivelato su Twitter che vi è la possibilità di vedere sul PlayStation Store di PS5 le schede ed i prezzi dei giochi ‘Dead or Alive 5’, ‘Bejeweled’, ‘Prince of Persia The Forgotten Sands’ e ‘Prince of Persia: The Two Thrones HD’, tutti nelle loro versioni per PS3, ovvero una cosa non possibile. Infatti, il negozio digitale di PS5 consente di consultare e di comprare esclusivamente giochi per PS5 e PS4, dato che sono gli unici che possono essere utilizzati sulla console di ultima generazione.

A questo punto la domanda sorge spontanea: come mai il giornalista è stato in grado di trovare i titoli dei giochi sopra indicati per PS3? Potremmo pensare che si tratti di un errore, ma il tutto è successo in seguito al deposito del brevetto di cui sopra. Tale operazione doveva essere eseguita in segreto, ma evidentemente qualcosa non è andato nel verso giusto. Ed ecco che a breve potrebbe giungere la retrocompatibilità con i giochi di PS3, e probabilmente con quelli di PS1 e PS2, su PS5.

Ora come ora, il colosso giapponese non ha né confermato tali indiscrezioni, né tanto meno divulgato dichiarazioni ufficiali a riguardo. Dunque, per il momento non possiamo fare altro che basarci sui rumors e aspettare che magari, alcuni di questi, possano trasformarsi in realtà. Ad ogni modo, rimaniamo in attesa di comunicazioni da parte di Sony ed aggiornati su questa vicenda.

