Arrivano alcune indicazioni importanti per tutti coloro che vogliono essere costantemente informati sulle disponibilità di PS5, almeno per quanto concerne Gamestop. Dopo gli ultimi aggiornamenti che abbiamo pubblicato nel corso del mese di aprile, infatti, occorre fare il punto della situazione in termini di strategie di marketing con lo store in questione. Già, perché se in questi mesi non siete riusciti a portare a casa la console e cercate di essere costantemente sul pezzo, dovrete fare i conti con un cambio di rotta dello store.

Si paga per conoscere le disponibilità di PS5 su Gamestop

Fino ad oggi, tutti coloro che volevano essere aggiornati in tempo reale sulla disponibilità di PS5 all’interno di Gamestop hanno ricevuto una newsletter specifica. Ovviamente, il tutto a costo zero, con maggiori probabilità di muoversi tempestivamente, prima che ci fosse il solito esaurimento scorte. Ora, però la questione è cambiata e tutte queste informazioni saranno a pagamento, come confermato dallo stesso staff con una comunicazione ufficiale inviata al pubblico di recente:

“Le prossime vendite PS5 le comunicheremo solo ai clienti Level 3. Passa a Level 3 e ricorda di attivare il tuo account verificando la tua email“.

Sostanzialmente, chi vuole ottenere aggiornamenti in tempo reale da Gamestop a proposito della disponibilità di PS5 dovrà necessariamente acquistare o rinnovare la tessera GSZ Level 3 a 16,98 euro. Il servizio avrà validità per un anno, includendo vantaggi come promozioni esclusive, oltre alle solite news in anteprima. A questi, poi, si aggiunge anche il 10% di extra valutazione sull’usato che nei prossimi mesi deciderete di riportare in negozio, fino ad arrivare al 10% di sconto sull’acquisto di giochi e accessori usati.

Lo staff, poi, contempla anche uno speciale regalo di compleanno. Tutte queste cose, vedranno aggiunte anche le informazioni relative alla disponibilità di PS5, in caso di arrivo di ulteriori scorte a breve termine. Al momento, le reazioni del pubblico non sono particolarmente positive nei confronti di Gamestop.