Un nuovo brevetto, depositato lo scorso 6 gennaio 2022 presso il database dell’USPTO da Sony Interactive Entertainment e presentato da Mark Cerny, designer di PlayStation 5, riguarda la retrocompatibilità dei giochi PS1, PS2 e PS3 sulla quinta generazione di PS. Ovvero, gli utenti in possesso della PlayStation 5 pootranno giocare ai videogiochi delle precedenti generazioni di console. Dunque, non solo la PS5 è perfetta per i titoli PS4, ma di recente Sony pare voglia allargare la propria offerta andando indietro nel tempo.

Tale situazione è già stata applicata da Xbox, che ha riscontrato enormi risultati e ottenuto grandi elogi, cosa che avrebbe portato Sony a mettersi a lavoro per fare ancora meglio. Considerato che la PS5 risulta già compatibile con i giochi PS4, questo significa che Cerny e il suo team sono stati in grado di conseguire la retrocompatibilità con le precedenti console, quali PS1, PS2 e PS3. Su Twitter l’utente Shaunmcilroy ha postato il documento il cui titolo è: “Backward Compatibility Through Use Of Spoof Clock And Fine Grain Frequency Control”. Come è possibile notare dal post, non viene chiaramente citata la PS5, ma al suo interno si parla di un sistema in grado di assicurare la retrocompatibilità verso console del passato.

Per giunta, il brevetto pare fosse legato alle recenti indiscrezioni che vogliono Sony in procinto di presentare un servizio che somiglia a Xbox Game Pass, ossia Spartacus. Tale sistema dovrebbe basarsi sul cloud gaming, ma per adesso la società non si è ancora sbilanciata ad annunciare nulla di effettivamente concreto. Infatti, durante la pubblicazione, Sony non ha rivelato alcunché sulla retrocompatibilità dei giochi con le precedenti console, e di certo non possiamo aspettare che le cose cambino così, da un momento all’altro. Il colosso giapponese non è mai intervenuto sui rumors relativi ai brevetti, e quindi non occorre fare altro che aspettare con pazienza un annuncio ufficiale.

