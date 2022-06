Sony potrebbe ancora lanciare una PlayStation portatile, nonostante il fallimento di PS Vita, in cui il produttore giapponese aveva riposto grandi speranze. Nintendo con la sua Switch ha dimostrato che il segmento ha ancora ragione di essere, pertanto è giusto che anche Sony ci riprovi. Il portale ‘zoneoftech.com’ ha anticipato che una PlayStation portatile potrebbe effettivamente esserci, presentando una croce direzionale, un pulsante Share ed un display piuttosto grande collocato al centro del dispositivo in grado di mostrare una dashboard uguale a quella di PS5.

L’idea di una PlayStation portatile finora non ci aveva nemmeno sfiorato, ma è una possibilità da considerato visto quanto sta accadendo negli ultimi tempi al segmento in questione, sempre più prolifico, specie constatando i risultati ottenuti dalla Nintendo Switch, che sta vendendo piuttosto bene. Pensiamo poi anche alle soluzioni offerte dalla tecnologia, come nel caso del nuovo Ryzen 7 68000U, che, per via della scheda grafica integrata Radeon 680M, riesce a garantire prestazioni di alto livello, che non si pensava possibile raggiungere fino a poco tempo fa per un’APU di questa fascia.

Ormai non è più un sogno concepire una console portatile capace di eseguire i titoli di PlayStation 5 a bassi dettagli e ad una risoluzione massima di 720p. Sarebbe estremamente interessante disporre di una PlayStation portatile che possa avvalersi del catalogo di PS4 e PS5 anche fuori casa, magari anche per spingere le vendite di servizi come PlayStation Plus, oppure ricorrendo a funzioni come il Remote Play o il Cloud Gaming. Adesso lanciare una PlayStation portatile avrebbe molto più senso che in passato: il produttore giapponese potrebbe veramente farlo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

