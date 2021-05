L’esperienza utente offerta da PlayStation App si fa sempre più completa: dopo il restyling dell’anno scorso, il colosso giapponese adesso è intervenuto affinché l’applicazione potesse meglio integrarsi con PS5, consentendo la gestione da remoto dello spazio di archiviazione disponibile sulla console di gioco (una gran bella comodità), e la possibilità di cancellare file e giochi evitando perfino di accendere l’apparecchio (sempre che quest’ultimo sia in modalità di riposo, e quindi non del tutto spento).

La PS5, una volta ricevuto il comando dell’utente dall’applicazione di cui sopra, prenderà ad accendersi per alcuni minuti (il tempo necessario per portare a termine l’operazione richiesta dall’applicazione), per poi tornare in modalità di riposo autonomamente (l’utente non dovrà muovere un dito). L’aggiornamento che apporta tali modifiche alla PlayStation App corrisponde alla versione 21.4.0, ed introduce anche altre novità, tra cui l’opportunità di prendere parte a sessioni multiplayer dagli inviti di gioco o di confrontare i trofei conseguiti con quelli degli amici (è anche possibile abilitare o disattivare le notifiche di gruppo e condividere foto, testo e URL da altre applicazioni con gli amici su PlayStation App).

Sono stati anche inclusi i filtri di ricerca e ordinamento, a disposizione a prescindere dal fatto che l’utente abbia o no una PlayStation 5 (non si può ancora fare ricerche nella libreria). Potrete procedere subito ad aggiornare PlayStation App direttamente dal Google Play Store (basta un click per aggiornare l’applicazione e godere di tutte le novità sopra elencate). Qualora le modifiche introdotte non dovessero comunque comparire, fareste bene a collegare di nuovo la PlayStation 5 alla PlayStation App (alcuni utenti hanno risolto così, ma non garantiamo sia la soluzione definitiva). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.