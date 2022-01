In questo lunedì 17 gennaio è impossibile non prendere in considerazione i problemi Fastweb, soprattutto per il servizio di rete. Nella serata di ieri, domenica 16 gennaio, si è assistito ad un down molto serio per l’operatore virtuale che, per almeno un paio di ore, non ha garantito connessioni tra SIM mobili e pure vistose anomalie per quanto riguarda la linea fissa di casa. Con l’avvio della nuova settimana, non tutte le difficoltà sono rientrate.

Il servizio Downdetector, dopo il picco di migliaia di segnalazioni di problemi Fastweb della giornata di ieri, ancora oggi mette in evidenza centinaia di testimonianze di clienti alle prese con difficoltà di navigazione, soprattutto da smartphone e anche per la linea fissa di casa o di ufficio in alcuni casi. La speranza è che gli attuali disguidi possano essere considerati solo una lunga coda di quelli di scena nella giornata di ieri ma le anomalie nel servizio, proprio per questo, potrebbero protrarsi ancora.

Come ottenere la giusta assistenza oggi come pure in altre occasioni per i problemi Fastweb? Il servizio clienti dell’operatore virtuale risponde al numero 192193 ma ci sono anche altri canali di supporto che ogni clienti potrà sperimentare per ottenere le giuste risposte alle sue domande. Di certo uno strumento di contatto molto funzionale è quello garantito dal profilo WhatsApp dell’operatore. Inserendo il numero ufficiale 3756497700 rea i contatti, si potrà interagire prima con un assistente virtuale e in seguito, chiedere di parlare anche con operatore. Ci sono altri due canali di assistenza sono riconducibili ai profili social proprio dell’operatore. Visitando la pagina Facebook di Fastweb, ad esempio, sarà possibile ottenere risposte ai propri dubbi selezionando il comando in alto “Ricevi Assistenza”. Si potrà infine ottenere riscontro per la propria situazione scrivendo semplicemente un tweet al profilo @FASTWEBHelp. Entrambe le ultime due strade indicate risultano essere sempre attive, dal lunedì al sabato esclusi i festivi.

Continua a leggere su optimagazine.com