In Non mi Lasciare è arrivato il momento di tornare nel bel mezzo delle indagini alla ricerca della verità. Dopo il successo della prima puntata in onda la scorsa settimana, Vittoria Puccini e la bella Venezia torneranno protagoniste del prime time di Rai1 oggi, 17 gennaio, con Elena Zonin pronta a spingersi oltre per avere la sua verità, ma in che modo?

Il vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, ha lasciato Roma per volare a Venezia e concludere un’indagine che ormai la perseguita. La Zonin da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori e nella puntata di questa sera, andrà nella Casa Famiglia che ospitava Angelo per raccogliere più informazioni possibili.

La psicologa che si occupava di lui lo descrive ad Elena come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. Intanto, quest’ultima, viene invitata da Giulia, sua amica e ora moglie di Daniele, al compleanno del loro piccolo Emilio. Senza farsi notare lascerà la festa per partire per Roma per incontrare suo figlio Diego, che sta attraversando la prima crisi amorosa adolescenziale. Giulia scavando nel passato di Elena scoprirà qualcosa si sconvolgente, si tratta proprio di Diego?

Ecco il promo della puntata in onda questa sera:

"La rete ha fatto un passo falso, forse ne farà altri e noi dovremo essere pronti a colpire."#NonMiLasciare la 2^ puntata STASERA #17gennaio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/o26AeRjIZW — Rai1 (@RaiUno) January 17, 2022

Nella nuova puntata di Non mi Lasciare, Elena ed i suoi riusciranno ad entrare nella chat incriminata nascondendosi sotto un profilo fasullo ottenendo anche un filmato di Angelo nel luogo in cui è prigioniero. A quel punto scopriranno dove si trova ma prima del loro arrivo Angelo e il suo carceriere si danno alla fuga ma non senza lasciarsi alle spalle una serie di indizi. Nell’orfanotrofio ormai abbandonato, Elena trova i documenti che cercava, ma sulla strada del ritorno la sua auto non risponde più ai comandi, cosa succederà adesso?

Non mi Lasciare tornerà la prossima settimana, il 24 gennaio, con la terza puntata in cui scopriremo come finirà per Elena dopo l’incidente che andrà in scena questa sera mentre la corsa contro il tempo per salvare Angelo si farà sempre più complicata.