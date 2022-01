Cast e personaggi di Non mi Lasciare sono pronti a scuotere il pubblico di Rai1. Per la prima volta la fiction della prima serata volge lo sguardo ad alcuni casi complicati e difficili da trattare specie se si rivolge agli spettatori ‘classici’ della rete ammiraglia della televisione pubblica, da questa sera, infatti, sentiremo parlare di pedofili e reati loschi legati alla morte di un bambino, il piccolo Gilberto Ballarin il cui corpicino senza vita verrà trovato nella laguna.

Prenderà il via da qui la nuova fiction di Rai1 che vedrà Vittoria Puccini protagonista a capo di cast e personaggi di Non mi Lasciare che ci terranno compagnia per un totale di otto episodi e, quindi, quattro puntate, fino alla fine di questo mese di gennaio, salvo cambiamenti.

Vittoria Puccini sarà Elena Zonin, la poliziotta specializzata in reati informatici che tornerà a Venezia per occuparsi della morte del piccolo Gilberto Ballarin iniziando subito a lavorare sulla pista legata ad un gruppo di pedofili che agisce in rete. Al suo fianco si schiererà il collega Daniele Vianello (interpretato da Alessandro Roja), suo ex fidanzato e adesso marito della sua migliore amica, interpretata da Sarah Felberbaum, riuscirà a scoprire qualcosa di molto importante grazie al suo aiuto?

Ecco il trailer della nuova fiction di Rai1:

Nel corso della prima puntata di Non mi Lasciare, Elena si ritrova nel bel mezzo delle indagini sulla morte del bambino e proverà ad estorcere informazioni importanti ad un uomo di nome Karim, sarà lui a rivelare che il piccolo era in contatto con un uomo losco di nome Cioro e che erano legati da un legame profondo, ma di che natura? Elena e Daniele si mettono subito sulle tracce del possibile colpevole per interrogarlo fino a quando non arriveranno a mettere insieme i pezzi di questo intricato giallo, ma è davvero Cioro la chiave per chiudere subito il caso della morte di Gilberto?