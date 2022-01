Alla fine della messa in onda de La Sposa andrà in sovrimpressione la dedica a nonna Giuseppina e a tutte le nonne d’Italia, le donne che hanno vissuto gli anni ’60 e che hanno avuto in mano un mondo da ricostruire dopo la guerra. Con queste parole oggi Serena Rossi ospite a Domenica In ha presentato la fiction al via questa sera e in cui sarà lei a prestare il volto ad una caparbia sposa per procura calabrese costretta a lasciare la sua famiglia alla volta del Veneto.

Serena Rossi presenta il suo personaggio con gli occhi pieni di entusiasmo e di amore e commossa a Mara Venier parla della sua amata nonna Giuseppina che è venuta a mancare proprio mentre lei era sul set de La Sposa: “Dopo la sua morte sono successe cose magiche, ci tengo che la fiction sia dedicata a lei e a tutte le nonne”.

Durante l’intervista è poi tornata sull’argomento: “Stanotte ho sognato che mia nonna Giuseppina era viva, che non se n era andata. E proprio stasera va in onda la serie che ho dedicato a lei. È venuta a mancare proprio durante le riprese de “La Sposa” e il personaggio che interpreto, Maria, mi ricorda proprio lei”. Il suo racconto intervallato da lacrime e commozione, ha sondato il terreno alla base della famiglia dell’attrice, le radici che ha deciso di non dimenticare mai anche adesso che il suo successo è alle stelle, e ricordare così la sua cara nonna dedicandole le tre puntate della fiction, non può che farle onore.

La Sposa debutta oggi, 16 gennaio, nel prime time di Rai1 e proprio la protagonista ha concluso a Domenica In: “Quando arriva il giorno della messa in onda sono sempre in ansia. Mi auguro che chi lo seguirà penserà alle proprie radici. Spero che l’apprezzerete, io ce l’ho messa tutta”.