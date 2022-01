Cast e personaggi de La Sposa sono pronti a debuttare oggi, 16 gennaio, su Rai1 mandando avanti la coppia formata da Serena Rossi e Giorgio Marchesi. Due dei volti noti della fiction della tv pubblica da questa sera uniranno le loro forze per tenere compagnia al pubblico per ben tre serate ricche di emozioni, temi forti e all’insegna dell’amore.

Al centro della storia c’è Maria (interpretata da Serena Rossi), una giovane donna del Sud che, per garantire un futuro ai fratelli e alla madre, accetta un matrimonio per procura trasferendosi nel Nord Italia con Italo (interpretato da Giorgio Marchesi). Nonostante il duro lavoro in campagna, le ostilità dovute al suo essere donna e meridionale e il rifiuto iniziale del marito, la giovane Maria non si arrende cercando di portare l’amore e la gioia in famiglia e non solo al marito ma anche al piccolo Paolino, il figlio di Italo e della sua prima moglie morta misteriosamente.

La sua rivoluzione basata sull’inclusione e la parità di diritti prenderà il via oggi su Rai1 attraverso cast e personaggi de La Sposa che, insieme a Serena Rossi e Giorgio Marchesi, vedrà impegnati anche Maurizio Donadoni nei panni di Vittorio, l’emblema della forza della tradizione, è lui che organizza il matrimonio per procura al nipote per assicurarsi una discendenza che possa lavorare la sua terra alla sua morte.

Ecco il promo della fiction:

Vittorio tratta Maria come una serva tanto da spingere il nipote addirittura a metterla incinta almeno fino a che il carattere della donna non scioglierà anche il suo cuore. A completare la ‘squadra’ degli uomini di Maria ci penserà il suo primo amore, Antonio (interpretato da Mario Sgueglia), partito per il Belgio alla ricerca di fortuna e adesso imprenditore pronto a riconquistare la sua donna e coinvolgere il suo ex cognato, Giuseppe (Matteo Valentini) nei suoi affari.

Le donne al fianco di Maria saranno Nunzia (interpretata da Antonella Prisco) e Carla (Claudia Marchiori), la prima sarà suo punto di riferimento in generale mentre la seconda darà fiato alla sua voglia di rivalsa.

Nella prima puntata de La Sposa, Maria lascerà la sua Calabria alla volta del Nord tra le lacrime dell’amato fratello. Una volta arrivata troverà un clima che non si aspettava visto che il neo marito non la vuole e suo zio la tratta come una serva. La sua unica speranza sembra essere il piccolo Paolino del quale conquista subito la fiducia per poi convincerlo a tornare a scuola.