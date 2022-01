Inizia ufficialmente il conto alla rovescia con il promo de La Sposa che mostra le prime immagini inedite della fiction che vedrà protagonista Serena Rossi. La bella attrice torna in scena dopo un anno fantastico fatto di successi e ottimi ascolti e prova a fare ancora meglio raccontando una storia cruda e violenta, la vita di una donna oggetto ‘venduta’ e strappata via al suo mondo e ai suoi cari per adempiere al suo dovere.

Siamo sicuri che La Sposa sarà un successo in termini di ascolti e darà modo di parlare e toccare temi ancora attuali ma chi ha avuto modo di vedere il promo lanciato da Rai1 in questi giorni ha già notato alcuni parallelismi con La Bella e La Bestia. La favola Disney racconta della giovane bella del paese ‘strappata’ via alla sua vita in cambio della libertà per suo padre, da lì in poi, con il suo modo di essere e la sua dolcezza, riesce a fare breccia nel cuore della Bestia fino a trasformarla permettendogli di tornare l’uomo che era.

Ecco il promo della nuova fiction in onda nelle prossime settimane:

Il promo de La Sposa mostra lo ‘strappo’ della protagonista interpretata da Serena Rossi sposa per procura e destinata ad un uomo dal cuore arido e ombroso ma solo perché ‘vittima’ di un dolore sconvolgente per la perdita dell’amata moglie. Toccherà alla sposa promessa riuscire a sciogliere il suo cuore spazzando via le ombre che aleggiano sulla sua casa portando amore, calore e colore a lui e a tutti coloro che gli vivono attorno, un piccolo bambino compreso.

La Sposa andrà in onda da domenica 16 gennaio su Rai1 alle 21.25 e la sua trama recita: