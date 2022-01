In questo sabato di metà gennaio arriva la conferma quasi assoluta della data di uscita del Samsung Galaxy S22. Per quanto non sia stata la stessa Samsung a comunicare l’appuntamento per il prossimo Unpacked 2022 (ed è magari solo questione di ore), il noto informatore Ice Universe ha appena riferito quale sarà la data da segnare in calendario. Delle sue anticipazioni, nel tempo, abbiamo imparato ad affidarci cecamente, vista la sua autorevolezza nel campo.

La data di uscita del Samsung Galaxy S22 sarebbe quella del 9 febbraio prossimo. In realtà, fino a questo momento, era circolata insistentemente l’informazione che la presentazione si svolgesse piuttosto il giorno 8 febbraio. La sola differenza di 24 ore rispetto a quanto trapelato fino a questo momento non stupisce molto e si giustifica con le possibili imprecisioni che possono circolare nel lungo periodo del pre-lancio di una serie di punta come quella che ci accingiamo a conoscere.

Sempre Ice Universe ci fornisce anche il dettaglio dell’orario di uscita del Samsung Galaxy S22. In particolar modo l’evento Unpacked dovrebbe concretizzarsi alle ore 16 del pomeriggio di mercoledì 9 febbraio, per quanto riguarda l’Italia. L’informatore ha fornito nel suo tweet rivelatore il riferimento orario per Pechino delle 23, ma calcolando le 7 ore di fuso che ci separano con il paese asiatico, le coordinate temporali che ci riguardano da vicino sono servite.

Accanto ai dettagli sulla data di uscita del Samsung Galaxy S22, dunque del solo evento Unpacked, non ce ne sono altri relativi alla commercializzazione dei tre modelli standard, Plus e Ultra. Per il via alle vendite, fino a questo momento, si è parlato di due date papabili ossia quella del 18 o del 24 febbraio. Magari, in tempi davvero brevi, riusciremo a ricevere anche informazioni al riguardo dallo stesso leaker o da altri, considerando che al lancio mancano poco più di 3 settimane.

A very likely time

Galaxy S22 Unpacked: February 9th at 23:00 Beijing time. — Ice universe (@UniverseIce) January 15, 2022

