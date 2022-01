Tutto è pronto per il debutto di Luca Argentero e i suoi ma alcuni fan sono già curiosi di capire cosa succederà nella seconda puntata di Doc Nelle tue Mani 2. La fiction è tornata i scena ripartendo dal Covid e dal dolce segreto di Giulia ma le cose sono precipitate sin dal finale del primo episodio. Tutti i protagonisti e la loro vita rimangono appesi ad un filo e l’arrivo del Coronavirus non farà altro che complicare le cose lasciando il segno nel cuore e nell’animo di tutti, ma a quale costo?

Stando alle anticipazioni della seconda puntata di Doc Nelle tue Mani 2 sembra che sarà la scelta di Andrea al centro di tutto partendo dal presupposto che se le cose andranno storte, gli porteranno via tutto, la sua professione e la vita in corsia. L’inchiesta di Caruso in merito alla pandemia si fa sempre più approfondita e questo porterà a galla errori e segreti che sembrano davvero complicati da elaborare. Dall’altro lato, invece, Andrea Fanti deve decidere se sostenere l’esame per diventare primario consapevole del fatto che se sbaglierà dovrà rinunciare anche alla sua professione di medico.

Intanto Carolina, che si è legata molto a Riccardo nei mesi dell’emergenza sanitaria, inizia ad essere gelosa del suo rapporto con Alba e solo alla loro vista insieme si rende conto dei suoi sentimenti, forse prova qualcosa di più di una semplice amicizia? In ospedale, l’arrivo della psicologa Lucia Ferrari (interpretata da Giusy Buscemi) potrebbe mettere in crisi Gabriel.

La dottoressa è arrivata per supportare i medici dopo i mesi intensi della pandemia ma proprio Gabriel non si presenta all’appuntamento con lei. Cos’altro succederà ai dottori della serie? Agnese metterà insieme i pezzi della sua nuova vita con l’arrivo del bambino che le è stato affidato proprio nel momento in cui sembrava pronta a cedere ai suoi sentimenti per Andrea. Come finirà tra loro?