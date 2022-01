Doc Nelle tue Mani 3 potrebbe essere già realtà dopo il successo di ieri. Nessuno si aspettava un crollo degli ascolti ieri sera e la prima puntata della fiction con Luca Argentero non ha fatto altro che confermare le aspettative portando a casa oltre il 30% di share e un totale di più di 7milioni di spettatori segnando il miglior debutto della settimana dopo il boom di C’è Posta per Te sabato.

Nell’olimpo delle star di questo inizio di anno ci sono quindi sicuramente Maria de Filippi e Luca Argentero che ieri, insieme ai suoi ottimi compagni, ha portato sullo schermo il Covid 19, la paura di quegli attimi e anche l’angoscia che ha lasciato nel cuore di tutti. Per fortuna nella fiction è già tutto finito, al costo che tutti abbiamo potuto vedere ieri sera, ma siamo sicuri che una serie con questo potenziale e con questi numeri, non potrà fermarsi a questa seconda stagione.

Nella serata di ieri, giovedì 13 gennaio 2022, su Rai1 la prima puntata di Doc Nelle tue Mani 2 ha conquistato 7.054.000 spettatori pari al 30.4% di share. Oltre 170 mila interazioni social, un vero e proprio boom per la produzione e, sicuramente, anche per i fan che adesso attendono con ansia di capire se ci sarà una terza stagione e, dopo quello che è successo ieri, di capire chi rimarrà in vita e chi no fino alla fine di questi episodi.

Al momento non ci sono novità riguardanti un possibile rinnovo ma sembra proprio che una terza stagione non può che essere nei piani della casa di produzione e della stessa Rai. Commentando gli ascolti di ieri sera, Matilde Bernabei, Presidente Lux Vide, ha riferito: ” “Doc – Nelle tue mani” rappresenta un fenomeno unico a livello nazionale ed internazionale, la serie tv Rai più esportata in tutto il mondo, in grado di competere con le più famose serie medical che all’estero conquistano il cuore di milioni di spettatori”.

La seconda stagione è già stata venduta in Australia, Canada, Venezuela, Francia, Spagna, Olanda, Nigeria e Repubblica Ceca, segno della sua unicità ed originalità dall’appeal globale.