WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, ma non è la più completa, si ritrova con dei limiti che spesso possono considerarsi piuttosto scomodi. Tra questi ritroviamo l’impossibilità di usare due profili WhatsApp su uno stesso smartphone, ma in realtà esistono alcuni escamotage da mettere in pratica che permetteranno tale funzionalità.

Come utilizzare il doppio account WhatsApp sullo stesso smartphone

Dopo aver analizzato la questione degli account bloccati in estate, dunque, oggi è giusto focalizzarsi su un trucco. Nonostante gli sviluppatori di WhatsApp siano sempre a lavoro per migliorare l’esperienza di utilizzo di tale applicazione, ci sono delle funzioni che non sono ancora state realizzate. Si può sopperire alla problematica dell’utilizzo di due profili WhatsApp su un unico smartphone con un trucco molto semplice, seppur non il più comodo.

Il primo passo da fare è avere a disposizione un dispositivo dual SIM, questa è una condizione indispensabile per garantire l’uso di due profili WhatsApp su un unico smartphone. Bisogna dire come attualmente la stragrande maggioranza degli smartphone presenti in circolazione sia dual SIM ed il costo non risulta essere nemmeno così elevato come un tempo.

Su questo dispositivo si andranno quindi ad inserire due SIM diverse, con due numeri diversi che devono essere perfettamente funzionanti. Inserite le due SIM all’interno dello smartphone basta installare la classica app di WhatsApp, facendo tutta la procedura iniziale che implica la verifica da numero telefonico. Attivato questo primo profilo WhatsApp si può passare ora al secondo.

Tutto ciò che bisogna fare per garantire l’utilizzo di due profili WhatsApp su uno stesso dispositivo mobile è scaricare poi la seconda app, ossia WhatsApp Web e collegarla al secondo numero. In questo modo ci troveremo con due profili WhatsApp da utilizzare su uno stesso smartphone, dividendo le chat personali da quelle lavorative. Senza dubbio il limite di questo escamotage è il dover uscire ogni volta da un’app per comunicare con altri utenti che invece sono stati salvati ad esempio sul secondo numero.

C’è infine anche un altro trucco a riguardo ossia utilizzare la modalità Ospite. Questa funzione permette di creare un nuovo profilo sullo stesso telefono. Ogni profilo è separato dagli altri e può essere usato per installare più volte le stesse app, mantenendo i dati di un profilo separati da quelli degli altri profili. Avremo quindi la possibilità di installare due app di WhatsApp classico, ma bisognerà sempre passare da una modalità all’altra per poter visualizzare le chat che ci interessano.