Si potrà perdere il Reddito di Cittadinanza senza Green Pass, dal prossimo 1 febbraio. Il motivo va spiegato sulla base delle ultime regole previste per ottenere il sussidio governativo e naturalmente in riferimento anche alle misure di contenimento dell’attuale pandemia Covid-19.

Da cosa dipende la perdita del sussidio

Le ultime modifiche inserite nella legge di Bilancio che riguardano l’erogazione e il mantenimento del Reddito di Cittadinanza prevedono che tutti i beneficiari del sussidio frequentino assiduamente i centri per l’impiego. L’obiettivo è naturalmente quello di trovare un’occupazione a quanti più cittadini usufruiscono dell’aiuto.

Contestualmente al cambiamento messo in campo per il sussidio, dal prossimo 1 febbraio, entrerà in vigore il decreto legge per il quale non sarà più possibile entrare negli uffici pubblici senza certificato verde. Ecco per quale motivo si potrà perdere il Reddito di Cittadinanza senza Green Pass. I beneficiari, dovendo frequentare i centri dell’impiego (di fatto uffici pubblici), dovranno mostrare ad ogni occasione il loro certificato verde.

Altro chiarimento doveroso: dunque si dovrà essere per forza vaccinati per continuare a mantenere l’aiuto? La risposta a questa domanda specifica è no. Per non perdere il sussidio continuando a frequentare i centri per l’impiego basterà avere anche solo il green pass semplice, ossia quello ottenuto anche solo dopo un tampone antigenico rapido, se non molecolare. Va pure considerato che sarebbe comunque oneroso per chiunque già riceve un aiuto da parte dello stato, sborsare almeno una quindicina di euro ogni 48 ore per ricevere il lasciapassare per un ufficio pubblico.

In quanti dovranno fare i conti con il rischio di perdere il Reddito di Cittadinanza senza Green Pass? In pratica la platea di cittadini interessati potrebbe essere di circa 100.000 italiani ma si tratta di un numero impreciso non potendo incrociare precisamente la quantità di beneficiari del sussidio statale con coloro che non hanno eseguito la vaccinazione anti-Covid.

Continua a leggere su optimagazine.com