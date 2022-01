O Yeong-su di Squid Game è il primo attore sudcoreano a vincere il Golden Globe, battendo attori come Billy Crudup per The Morning Show e Kieran Culkin per Succession, entrambi favoriti al premio.

Nella serie Netflix, O Yeong-su ha interpretato l’anziano Oh Il Nam, un ruolo chiave svelato solo nel finale di stagione.

Ill collega Squid Game, Lee Byung Hun, ha condiviso un sincero messaggio per congratularsi con lui sul suo account Instagram personale. Sul profilo, ha pubblicato una foto dei due scattata mentre giravano la serie sudcoreana:

Il Nam Sir, congratulazioni. Ogni scena che ho fatto con te è stato un onore. A partire dall’essere il tuo gganbu.

Con il termine “gganbu “, Lee Jung Jae stava facendo un riferimento a una scena di Squid Game, dove i loro rispettivi personaggi hanno deciso di chiamarsi “migliori amici del quartiere”.

In precedenza, Oh Yeong Su aveva commentato la sua storica vittoria tramite Netflix, dicendo:

Dopo aver sentito dell’annuncio dei premi, per la prima volta nella mia vita, mi sono detto ‘Sono un ragazzo perbene’. Non siamo ‘noi nel mondo’, ma è ‘il mondo dentro di noi’ ora. Abbracciando il profumo della nostra cultura e l’amore per la mia famiglia, ringrazio tutti nel mondo. Spero che voi abbiate una bella vita. Grazie.

Squid Game è stato anche nominato per “Miglior serie televisiva – Drammatico” e “Miglior interpretazione di un attore in una serie televisiva – Drammatico” per il ruolo di Song Gihun interpretato da Lee Jung Jae.

Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha confermato di essere al lavoro sulla seconda stagione, mentre è in trattative con Netflix per realizzare anche un terzo ciclo di episodi.

Dopo i Golden Globes, la serie sudcoreana punta a fare la storia con le nomination ai SAG Awards: miglior cast in una serie drammatica, miglior attrice in una serie drammatica, miglior attore in una serie drammatica e miglior gruppo di stunt in una serie tv.

