Neanche il tempo di annunciare la seconda stagione che Squid Game 3 sembra essere già in lavorazione. Secondo quanto scrive il Korea Times, il creatore della serie sudcoreana di Netflix, Hwang Dong-hyuk avrebbe dichiarato:

Sono in trattative con Netflix per la seconda e la terza stagione. Arriveremo presto a una conclusione.

È la prima volta che Dong-hyuk ha parlato della possibilità di realizzare Squid Game 3, dopo aver confermato i suoi piani per la seconda stagione. Il creatore in precedenza aveva detto a Deadline di aver iniziato a pensare a un seguito dopo che la serie aveva raggiunto rapidamente il primo posto su Netflix in 90 paesi entro le prime due settimane dal suo lancio.

Squid Game è diventato lo show più visto di sempre su Netflix con ben 142 milioni di famiglie che si sono sintonizzate per vedere gli episodi, superando Bridgerton come il lancio di serie di maggior successo dello streamer fino ad oggi.

Non è solo un fenomeno tra il pubblico, ma ha ricevuto consensi anche dei critici. Squid Game è stata nominata ai Golden Globe per la migliore serie televisiva, la migliore interpretazione di un attore drammatico (Lee Jung-jae), e miglior attrice non protagonista (Oh Yeong-su).

Parlando con Variety alla fine di settembre dopo la premiere della serie, Hwang aveva detto che avrebbe preso in considerazione di assumere un numero maggiore di sceneggiatori e registi se avesse dovuto realizzare una seconda stagione.

“Non ho piani ben sviluppati per Squid Game 2”, ha detto all’epoca. “È abbastanza stancante solo a pensarci. Ma se dovessi farlo, di certo non lo farei da solo. Prenderei in considerazione l’utilizzo di una vera stanza degli scrittori e vorrei più registi esperti”.

Il rinnovo per Squid Game 3 arriverà in tempo per l’inizio del nuovo anno? Vedremo.

