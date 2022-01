Young Rock debutta in Italia in prima visione assoluta, su Sky Serie, in modalità binge-watch, con una programmazione che esaurirà la prima stagione in una sola serata. Sempre più spesso, negli ultimi mesi, Sky ha scelto questa strategia di pubblicazione di contenuti in prima visione, distribuendo intere stagioni o serie – perlopiù composte da episodi di durata inferiore allo standard internazionale di 50 minuti – in un’unica sera.

Young Rock è la serie comedy basata sulla vita del wrestler professionista ed attore Dwayne Johnson, meglio noto al pubblico internazionale come The Rock: ideata da Nahnatchka Khan e Jeff Chiang, ha debuttato all’inizio del 2021 su NBC e ora arriva in Italia su Sky Serie, canale 112 di Sky, in onda il 13 gennaio dalle 21.15.

Ogni episodio di Young Rock, della durata di 20 minuti circa, racconta eventi che hanno segnato la sua vita e in particolare la sua giovinezza tra gli anni Ottanta e Novanta, andando avanti e indietro nel tempo. Dai primi tornei di wrestling alle Hawai’i organizzati dalla nonna, come quello del 1982, all’ingresso nel football americano nel 1990, passando per la vita sentimentale di Johnson, la serie narra gli accadimenti che hanno rappresentato una svolta nella sua vita e lo hanno portato a diventare una stella del wrestling e del cinema americano.

Young Rock è composta da 11 episodi e vede Dwayne Johnson nei panni di se stesso mentre in un futuro prossimo, nel 2032 per la precisione, è candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America. In un momento così cruciale della sua vita, riflette sugli anni della giovinezza e sui momenti che lo hanno formato, ricordando le persone più importanti della sua vita. Johnson è impersonato da giovani attori negli episodi relativi alla sua infanzia e adolescenza: Adrian Groulx lo interpreta da bambino, Bradley Constant da quindicenne, mentre il Dwayne ventenne ha il volto di Uli Latukefu. Sua madre Ata Johnson è interpretata da Stacey Leilua, mentre suo padre Rocky, campione canadese che gli ha trasmesso la passione per il wrestling, è interpretato da Joseph Lee Anderson.

Young Rock è già stata rinnovata da NBC per una seconda stagione, attesa nel 2022.

