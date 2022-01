Doc Nelle tue Mani 2 prenderà il via proprio oggi, 13 gennaio, su Rai1, con un doppio episodio al cardiopalma. I nostri dottori torneranno alla vita di sempre dopo quello che è successo con Sardoni e le sue macchinazioni ma all’appello, almeno per il momento, manca proprio Lorenzo Lazzarini (che vedremo a casa sua lontano dal camice e dalla corsia). Il primo episodio della serata dal titolo Una vita nuova scopriremo che il reparto e i suoi protagonisti sono a rischio e non solo perché all’orizzonte si palesa un nuovo direttore sanitario ma perché tutti sembrano pronti a scappare via.

ATTENZIONE SPOILER!

Giulia non ha più niente che la trattenga in ospedale e per questo ha chiesto trasferimento a Genova, Gabriel è pronto a tornare in Etiopia e la sua bella Elisa è pronta a seguirlo. In tutto questo, Riccardo e Alba hanno sempre meno tempo per vedersi lontano dall’ospedale. La vita scorre via normale quindi fino a quando in corsia non si presenta una paziente che sembra avere i sintomi riconducibili al Covid.

Ecco il promo di Doc Nelle tue Mani 2:

Siamo nel febbraio del 2020 e la serie prova a raccontare quei primi attimi in cui le notizie continuavano a susseguirsi mentre in Italia, e nel mondo, si prendeva tutto un po’ sotto gamba. Sarà nel finale del primo episodio di Doc Nelle tue Mani 2 che scopriremo che la paziente non ha contratto il Covid ma uno dei nostri dottori forse sì.

Giulia ha un malore e sviene e questa volta non per il suo dolce segreto ma proprio per via del Covid che potrebbe averla colpita. Nel secondo episodio, dal titolo La guerra è finita, i nostri dottori dovranno fare i conti con la brutalità del virus e con la paura di quei momenti, Giulia riuscirà a salvarsi e cosa ne sarà del bambino che porta in grembo?