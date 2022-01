Il Covid in Doc Nelle tue Mani 2 sarà protagonista della prima puntata in onda proprio domani, giovedì 13 gennaio. La serie con Luca Argentero è stata già ampiamente annunciata e alcuni curiosi hanno già affollato RaiPlay per guardare il primo episodio scoprendo così che Giusy Buscemi non farà il suo debutto subito nella nuova stagione a differenza dell’altra new entry, la dottoressa Cecilia Tedeschi (Alice Arcuri).

La dolce Teresa de Il Paradiso delle Signore, in Doc Nelle tue Mani 2 sarà chiamata a vestire i panni di un medico importante destinato a cambiare il futuro di Andrea Fanti e i suoi dopo aver toccato con mano la paura e i danni portati in ospedale dal Covid. Lucia Ferrati è una psicologa esperta in disturbi da stress post traumatico che dovrà preoccuparsi ed occuparsi delle ferite profonde che il Covid lascerà in ogni medico coinvolto in prima linea a cominciare da Giulia.

Nel primo episodio di Doc Nelle tue Mani 2 la dottoressa sarà coinvolta personalmente dal nuovo virus così come tutti i suoi colleghi rimanendo colpiti a livello psicologico. Proprio per questo il Policlinico Ambrosiano la assumeranno per aiutarli a tornare alla normalità e sarà a quel punto che sulla sua strada arriverà Gabriel che tra le ferite che porta sul fisico e nell’anima non ha solo quelle del Covid.

Lucia è giovane, ma molto preparata, è una fidata collaboratrice di Enrico Sandri e sa bene che prima di tutto i pazienti hanno bisogno di sentirsi protetti e

ascoltati nel loro dolore. E lo sa meglio di tutti, perché lei stessa ha una storia difficile alle spalle di cui forse non è ancora riuscita a liberarsi del tutto ma in questo suo percorso di rinascita troverà un valido aiuto nel suo paziente, Gabriel. Questo metterà in crisi il suo rapporto con Elisa?