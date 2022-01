Multitude di Stromae sta per arrivare, e il cantautore belga ci ha già deliziato con due anteprime appetitose. Stromae, all’anagrafe Paul Van Haver, ritorna sulla scena con un terzo album dopo Cheese (2010) e Racine Carrée (2013). Dopo quasi 10 anni di silenzio, interrotti da qualche singolo, il rapper e produttore belga ha annunciato a dicembre il nuovo album inediti.

Il nuovo album di Stromae

Multitude di Stromae arriverà il 4 marzo 2021 ed è stato anticipato da due singoli di forte impatto. Santé, il primo a rompere il silenzio, come suggerisce il titolo è un brindisi che il cantautore dedica alla working class, la classe operaia che non è certo avvezza a montare teatrini di finta felicità sui social né a ergersi ad opinionista sui grandi temi dell’attualità.

La stessa working class che John Lennon indicava come eroica ma troppo spesso dimenticata e dalle cronache e da chi si erge a paladino dei diritti e della giustizia, trova lustro in Santé, un brano in cui Stromae non rinuncia al suo tipico stile: l’r’n’b incontra il folk e l’urban, non mancano dunque le attitudini rap e la strizzata d’occhio al pop. Diverso è il caso de L’Enfer, il singolo cantato in anteprima durante una diretta in un TG nazionale e che racconta la parte più cupa della società contemporanea: quella di quelle persone con tendenze suicide.

Cori, atmosfere, glitch e percussioni visionarie fanno de L’Enfer uno dei tanti diari personali di Stromae, che nel testo immagina lo sfogo di una persona che fa i conti con i propri demoni e le voci che tormentano la sua testa.

La tracklist di Multitude

Multitude di Stromae si compone di 12 tracce. Non sono previsti ospiti. Ecco la tracklist completa:

1 Invaincu

2 Santé

3 La Solassitude

4 Fils De Joie

5 L’enfer

6 C’est Que Du Bonheur

7 Pas Vraiment

8 Riez

9 Mon Amour

10 Déclaration

11 Mauvaise Journée

12 Bonne Journée

Multitude di Stromae, proprio per le premesse offerte dai due singoli pubblicati come anticipazione, è tra i dischi più attesi del 2022.