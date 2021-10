Con Santé di Stromae arrivano le note del grande ritorno dell’artista belga, con le liriche francesi che rendono eleganza e giustizia a una categoria spesso dimenticata dalle grandi argomentazioni di tutti i giorni: gli emarginati, gli esclusi, quelli che nessuno ricorda e di cui pochi parlano. Ecco che Stromae – all’anagrafe Paul Van Haver – alza il calice e beve alla salute di chi non è un argomento né un tema.

Stromae torna dopo 5 anni di silenzio, e lo fa con gioia. Nel suo bagaglio c’è ancora la chanson française invitata a nozze dal pop contemporaneo, con tutte le sfumature urban e hip hop che fanno gola alla scena contemporanea ma strizzano l’occhio al classico. Del resto il suo secondo e (per ora) ultimo album, Racine Carrée (2013) era arrivato al primo posto nelle chart italiane siglando un risultato mai ottenuto dalla musica in lingua francese.

Santé, come suggerisce il titolo, è un brindisi che Stromae offre “alla working class” e “a tutte le persone che non vengono festeggiate”. L’abito che indossa per l’occasione è una forte influenza della tradizione colombiana: una cumbia che trova asilo nel pop contemporaneo. Proprio per questa affiliazione Stromae, che è anche un produttore discografico, mette in scena un beat con gli accenti divergenti e il suono metallico e grezzo delle corde dell’ukulele. A fare da collante un sintetizzatore con un riff tagliente, che nell’insieme fa rima con audacia.

Con Santé di Stromae trovano una voce tutti coloro che lavorano alla macchina del mondo mentre più in alto, nella superficie che tutti vediamo, c’è un altro mondo che vive di spensieratezza e divertimento. Non è dato sapere se Santé di Stromae sia il preludio a un nuovo album, ma il 2021 è anche l’anno delle grandi sorprese e dei dischi annunciati all’ultimo secondo.

Et si on célébrait ceux qui n’célèbrent pas Pour une fois, j’aimerais lever mon verre à ceux qui n’en ont pas À ceux qui n’en ont pas

Rosa, Rosa, quand on fout l’bordel, tu nettoies Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres Céline (Céline), ‘bataire (‘bataire), toi, tu t’prends des vestes au vestiaire Arlette, arrête, toi, la fête, tu la passes aux toilettes

A chi non ne ha uno

A chi non ne ha uno

Rosa, Rosa, quando lasciamo il caos, tu pulisci

E tu, Albert, quando beviamo, prendi i bicchieri

Céline (Céline), ‘bataire (‘ bataire), riponi le giacche nello spogliatoio

Arlette, smettila, tu, la festa, la passi nel cesso

E se festeggiassimo chi non festeggia?

Per una volta vorrei fare un brindisi a chi non ne ha uno

a chi non ne ha uno.

Quali buone maniere? Perché dovrei fingere?

Comunque, viene pagata per farlo, pensi di essere mia madre?

Tra un’ora torno, quindi è pulito, possiamo mangiare lì per terra, sto aspettando da tre ore.

Francamente, che devono fare? Per fortuna sono solo due drink

Chiamami il tuo manager e sbrigati, potrebbe finire così, la tua carriera

Sì, festeggiamo chi non festeggia

Ancora una volta, vorrei fare un brindisi a chi non ne ha uno

a chi non ne ha uno

a chi non ne ha uno

Strofina, strofina, meglio non strofinare, strofina se non mi conosci

Spazzola, spazzola, puoi sempre spazzolare, spazzolare se non mi rispetti

Sì, festeggiamo chi non festeggia

Ancora una volta, vorrei fare un brindisi a chi non ne ha uno

a chi non ne ha uno

a chi non ne ha uno

Pilota d’aereo o infermiere, autista di camion o assistente di volo

Fornaio o pescatore, un aperitivo ai campioni delle ore peggiori

Ai giovani genitori scossi dalle lacrime, agli insonni professionisti

E tutti quelli che soffrono di angoscia, che non hanno menzione alle feste

Chi non viene celebrato

A chi non ne ha uno

A chi non ne ha uno

