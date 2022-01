Prima di ascoltare il nuovo singolo di Stromae dovremmo seguire un avvertimento: ciò che ci metteremo nelle orecchie è un vero e proprio inferno, come il titolo suggerisce. Il cantautore belga dischiude un portone corroso dal tempo e ammuffito dal dolore, e mentre le ante cigolano sui cardini dall’interno arrivano voci confuse che in pochi secondi diventano un coro di disperazione e paura.

Il nuovo singolo di Stromae

Stromae, all’anagrafe Paul Van Haver, ha lanciato il suo nuovo singolo a sorpresa nella serata di ieri, domenica 9 gennaio 2022, dagli studi televisivi del telegiornale francese di fronte alla giornalista Anne-Claire Coudray. Il cantautore ha risposto con la sua canzone alla domanda: “La musica ti ha aiutata a liberarti dalla solitudine?”. Stromae ha quindi replicato cantando un frammento de L’Enfer, l’inferno, entrando nel cuore di tutti.

L’Enfer è infatti un racconto straziante sui pensieri suicidi: “A volte pensi che sia l’unico modo per farli tacere, quei pensieri che rendono la mia vita un inferno”, canta Stromae nel ritornello per confessare di esser stato vittima di quegli istinti. Lo fa, Stromae, con un arrangiamento che mette insieme il contemporary r’n’b, accordi nervosi eseguiti al pianoforte e un coro che fa esplodere il ritornello in un momento di pura psichedelia e disperazione.

Il nuovo album

L’Enfer è il nuovo singolo di Stromae dopo Santé, un brano che il cantautore belga ha dedicato alla working class facendo capire che il prossimo album sarà un concentrato di temi molto forti. Stromae, infatti, si prepara per il lancio del terzo disco dopo Cheese (2010) e Racine Carrée (2013). Multitude, questo il titolo della prossima release, sarà fuori il 4 marzo 2022.

Di seguito il testo e la traduzione de L’Enfer, il nuovo singolo di Stromae.

Testo

[Couplet 1]

J’suis pas tout seul à être tout seul

Ça fait d’jà ça d’moins dans la tête

Et si j’comptais combien on est

Beaucoup

Tout ce à quoi j’ai d’jà pensé

Dire que plein d’autres y ont d’jà pensé

Mais malgré tout, je m’sens tout seul

Du coup [Refrain]

Oui, j’ai parfois eu des pensées suicidaires

Et j’en suis peu fier

On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire

Ces pensées qui me font vivre un enfer

Oui, ces pensées qui me font vivre un enfer [Couplet 2]

Est-c’qu’y a que moi qui ai la télé

Et la chaîne culpabilité ?

Mais faut bien s’changer les idées

Pas trop quand même

Sinon ça r’part vite dans la tête

Et c’est trop tard pour qu’ça s’arrête

C’est là qu’j’aimerais tout oublier

Du coup

[Refrain]

Oui, j’ai parfois eu des pensées suicidaires

Et j’en suis peu fier

On croit parfois que c’est la seule manière de les faire taire

Ces pensées qui me font vivre un enfer

Oui, ces pensées qui me font vivre un enfer [Couplet 3]

Tu sais j’ai mûrement réfléchi

Et je sais vraiment pas quoi faire de toi

Justement, réfléchir

C’est bien l’problème avec toi

Tu sais j’ai mûrement réfléchi

Et je sais vraiment pas quoi faire de toi

Justement, réfléchir

C’est bien l’problème avec toi

Traduzione