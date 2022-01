Emily in Paris 3 e 4 promettono di continuare ad irritare un bel po’ di persone ma anche a conquistare il pubblico di Netflix in cerca dell’evasione più pura. Continua con nuove stagioni la comedy più leggera, quasi impalpabile, di Netflix, finita però anche tra le nomination dei Golden Globes (con relative accuse dei giornalisti coinvolti) e tanto osannata dagli amanti del trash educato, quanto criticata per la sua banalità.

Lo streamer ha rinnovato Emily in Paris 3 e 4 in un’unica soluzione annunciando la doppia conferma per la serie di Darren Starr con Lily Collins il 10 gennaio, circa un mese dopo l’arrivo della seconda stagione nel catalogo di Netflix (qui la nostra recensione).

Emily in Paris 3 e 4 continueranno dunque a raccontare le avventure di Emily Cooper, giovane addetta marketing di un’agenzia americana spedita in una succursale di Parigi, per almeno altre due stagioni. Il che rende piuttosto evidente quale sarà la risoluzione del cliffhanger che ha chiuso la seconda parte, ovvero la scelta della protagonista tra restare a Parigi unendosi alla nuova agenzia del suo capo Sylvie, oppure tornare a Chicago con la sua ex boss Madeline, che nel frattempo è arrivata in città per smembrare Savoir. Tutto ciò mentre si è delineato un quadrilatero amoroso che la vede coinvolta con il nuovo flirt Alfie, lo chef Gabriel di cui è innamorata, e la fidanzata di quest’ultimo, la sua ex amica Camille.

Ecco l’annuncio del rinnovo di Emily in Paris 3 e 4, con la terza stagione che presumibilmente arriverà su Netflix entro il 2022.

