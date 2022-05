Kate Walsh, oltre all’imminente ritorno in Grey’s Anatomy 18, sta per calarsi nei panni di un personaggio nuovo di zecca unendosi al cast di una nuova comedy. L’attrice statunitense, ora trapiantata in Australia, sarà tra i volti di Sprung, una serie comica originale ideata dal vincitore di un Emmy Greg Garcia, che ne sarà anche regista, per Amazon Freevee, il servizio di streaming gratuito di Amazon.

Kate Walsh entra nel cast composto da Martha Plimpton, Garret Dillahunt, Shakira Barrera, Phillip Garcia, Clare Gilles e James Earl, cui si sono recentemente uniti anche Camden Garcia e Andre Jamal Kinney. A darne notizia è Variety, che aggiunge anche alcuni dettagli sulla trama di Spung.

La nuova serie con Kate Walsh segue un gruppo di persone reduci da una lunga detenzione in carcere, che decidono di usare la loro esperienza criminale per fare del bene. La trama è incentrata su Jack (Dillahunt), che non ha un posto dove vivere dopo essere stato rilasciato dal carcere dove è stato detenuto da oltre vent’anni. In cerca di fortuna, va a vivere con l’ex compagno di cella Rooster (Phillip Garcia) e la madre di Rooster, Barb (Plimpton). Con loro anche l’ex fidanzata di Jack in prigione, Gloria (Barrera). Il gruppo decide di usare le proprie abilità per correggere le storture della società, prendendo di mira coloro che si approfittano degli altri sfruttando il periodo di difficoltà vissuto durante la pandemia.

Kate Walsh interpreterà la deputata del Congresso Paula Tackleberry, che è presa di mira dal gruppo di ex galeotti per aver utilizzato segreti di insider trading per vendere milioni di dollari in azioni durante la pandemia, con un piano commerciale che riguarda l’approvazione dei vaccini anti-Covid.

Per Kate Walsh sarà il primo ruolo da volto regolare in una serie tv dopo il ritorno in Grey’s Anatomy nel ruolo della dottoressa Addison Montgomery, per due episodi nella prima parte di stagione ed altrettanti nella seconda. Inoltre ha preso parte alle prime due stagioni di Emily in Paris di Netflix e potrebbe auspicabilmente tornare nella terza.

