Torna alla ribalta, anche in questa primissima parte del 2022 come nel 2021, il truffaldino SMS Il tuo pacco è stato trattenuto. La nuova ondata di comunicazioni sta giungendo sui telefoni di numerosi italiani. La stessa Polizia postale, attraverso una comunicazione social su Facebook, ha messo in guardia tutti dai pericoli abbinati alla catena, soprattutto quelli relativi a virus più o meno gravi.

Esattamente come accaduto negli scorsi mesi, anche in questo primo scorcio di 2022, la comunicazione in arrivo fa riferimento ad una spedizione non andata a buon fine. Lo specifico SMS Il tuo pacco è stato trattenuto è esattamente quello presente nell’immagine di inizio articolo. Presso un fantomatico centro di spedizione dunque, ci sarebbe un prodotto acquistato ma non giunto a destinazione per qualche problema. Nulla di più falso, non esiste pericolo che ci sia merce non recapitata al nostro indirizzo: semmai il rischio risiede nella nota condivisa e più in particolare nel collegamento ipertestuale presente in essa.

In molti potrebbero sentirsi quasi obbligati a verificare lo stato della spedizione appunto e sbloccare la situazione della consegna così come suggerito proprio dal nuovo SMS Il tuo pacco è stato trattenuto. I rischi che si corrono adeguandosi alla comunicazione invece sono i seguenti: come riportato dalla Polizia postale, in effetti, presso il link inserito nel messaggio si potrebbe incorrere nel download inconsapevole di qualche virus. I pericoli non finiscono qui: sempre sulla fantomatica pagina di sblocco della spedizione, più utenti potrebbero essere indotti a comunicare dati personali come quelli della propria carta di credito e più in generale delle informazioni di accesso alla propria area di accesso all’home banking. Bisognerà mantenere alta l’attenzione per non cadere nei rischi appena evidenziati in questo periodo ma è possibile che le catene truffaldine continuino ad essere riproposte durante tutto l’anno.

