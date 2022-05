Sulla Barca Dell’Oligarca di Checco Zalone è l’ennesimo colpo di martello del comico pugliese sull’attualità. Luca Medici – questo il nome di battesimo dell’attore e cantautore – a questo giro punta dritto sulla guerra in Ucraina e sulla figura del leader russo Vladimir Putin.

Nel testo del brano non manca la dialettica che è tipica dei tanti personaggi di Zalone, spesso una licenza per far combaciare le rime: “Si va a Gallipoli, a Monopoli o invece? Un apericena alle isole grece?”.

Il brano racconta la storia di Nicola Di Ciolla, una guardia portuale che sequestra lo yacht di un oligarca russo e decide di usarlo per la festa della comunione del figlio insieme a parenti e amici. Improvvisamente Nicola e i suoi ospiti si accorgono che la barca è senza benzina e in loro soccorso arrivano gli albanesi.

Sulla Barca Dell’Oligarca di Checco Zalone è il nuovo inedito dopo La Vacinada, pubblicato mentre in Italia e nel mondo infuriavano polemiche e complottismi contro il vaccino anti-Covid. Con questo singolo il comico resta sul pezzo, proprio come quando ha pubblicato Immigrato per anticipare il film Tolo Tolo in un periodo storico di grandi divisioni sull’immigrazione.

Il tour Amore + Iva a teatro: prime date

Non solo inediti: Checco Zalone ritorna a teatro 11 anni dopo il Resto Umile World Tour e lo fa con uno spettacolo tutto nuovo dal titolo Amore + Iva.

Amore + Iva porterà Checco Zalone nei teatri e nei palazzetti per un anno con una prima data l’8 novembre 2022 a Firenze e una residency al Teatro Degli Arcimboldi di Milano dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023.

Ancora, il 5 e 6 maggio 2023 Amore + Iva si sposta all’Arena di Verona per inaugurare la stagione estiva. Il tour toccherà tutte le principali città italiane comprese Roma, Bologna, Napoli e Torino e si concluderà nell’ottobre 2023. Sul palco Checco Zalone porterà gag inedite tra musica, imitazioni e parodie. I biglietti saranno presto disponibili su TicketOne.

Testo

Io Di Ciolla Nicola

già guardia portuale

faccio attualmente l’eroe nazionale

da quando che al porto arrivò sequestrato

il mega yotto di un russo magnato Che ci passava ogni notte tra vodka e caviale e donne non male

fu proprio lì che pensai patriotticamente

immolo a mio figlio per l’occidente

Di Ciolla Vincenzo la tua comunione

sarà per i russi la granda sanzione

poi dissi a mia moglie

Boccuzzi Camilla chiami la sala e disdilla. Sulla barca dell’oligarca

com’è bello coi parenti a festeggiar

sulla barca dell’oligarca

pacifismo, comunione e libertà Dopo la torta, la grappa e il dolcetto

dico ai parenti

Meh facciamo un giretto?

si va a Gallipoli, a Monopoli o invece?

un apericena alle isole grece?

ma fecesi largo l’anziana zia Nora

portatemi a Medjugora Sulla barca dell’oligarca

com’è bello coi parenti a festeggiar

sulla barca dell’oligarca

pacifismo, comunione e libertà Ma a rovinare la splendida festa

tutto ad un tratto lo yotto si arresta

vedo mio figlio dal pianto straziato

e dico la colpa, a papà, è del magnato

com’è c’ha i palazzi, jacuzzi e strafighe

c’hai le squadre nelle champion league

c’hai sta smania che vuoi l’Ucraina

e kitemurt non metti la benzina Sulla barca dell’oligarca

rimanemmo quella notte in mezzo al mar

sulla barca dell’oligarca

non prendevano nemmanco i cellular Sulla barca dell’oligarca

gli albanesi poi ci vennero a salvar

