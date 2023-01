Checco Zalone a Sanremo 2023? Mancano conferme ufficiali ma sembra proprio che in Riviera sia atteso anche l’attore comico e per lui non sarebbe di certo la prima volta. Lo abbiamo visto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo appena un anno fa, nell’edizione 2022 condotta da Amadeus – ancora a capo della kermesse canora.

Una notizia che lascia intuire che molti dei piani di Amadeus siano in realtà repliche delle scorse edizioni, a partire da un cast che attinge a piene mani dai Festival passati per finire con i personaggi ospiti a Sanremo 2023, che non sorprenderanno, ad eccezione di qualcuno.

Il colpaccio di Sanremo 2023, del resto, Amadeus lo ha già messo a segno invitando Chiara Ferragni ed ottenendo la sua partecipazione per ben due serate: l’influencer aprirà e chiuderà la competizione ed è attesa in qualità di co-conduttrice il 7 e l’11 febbraio 2023.

Non sorprende invece la notizie di Checco Zalone a Sanremo 2023, ancora da annunciare in via ufficiale. Al momento trapela sulle pagine del settimanale Oggi che anticipa anche che le serate con l’attore comico dovrebbero essere ben due.

Il successo del suo spettacolo teatrale ha sicuramente contribuito al nuovo invito da parte del direttore artistico, spinto anche dall’ovazione dello scorso anno. Ma in rete c’è chi storce il naso ipotizzando un Sanremo all’insegna del “già visto”. Sarà davvero così? Sui social si aspetta il colpo di scena, che forse Amadeus sta custodendo gelosamente per gli annunci sotto data. Sul fronte degli ospiti italiani, non dovrebbero esserci sorprese, dal momento che l’intenzione è quella di considerare “ospiti” tutti i Big che partecipano alla gara.

L’ultima parola, però, non è ancora detta. Amadeus ha confermato la presenza di Salmo – ma sulla nave Costa Smeralda – e di Mahmood e Blanco, in apertura della kermesse. Non dovrebbero essere attesi altri nomi.