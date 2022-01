Purtroppo non funziona la Fastmail Fastweb oggi 7 gennaio, mostrando una serie di anomalie abbastanza serie. A dire la verità poi, le difficoltà non si stanno manifestando solo in questa giornata ma alcuni utenti hanno registrato errori di accesso alla loro casella di posta oramai da un paio di giorni. Cerchiamo di comprendere quale sia lo stato attuale del servizio e come sia possibile ottenere la dovuta assistenza per i problemi attuali.

Ecco cosa accade ai tentativi di accesso alla casella elettronica in questo momento e anche nelle 24/48 ore precedenti per molti utenti. Nonostante l’inserimento di username e password corrette, accade che il sistema restituisca messaggi di errore al momento del login. Se a molti non funziona la Fastmail Fastweb del tutto, ci sono diversi utenti che raccontano un altro tipo di esperienza ovvero un servizio fruito ad intermittenza. Accade insomma che, a seguito di svariati accessi, la posta elettronica è visibile temporaneamente. Le difficoltà si ripresentano tuttavia in momenti successivi.

Va chiarito pure che se non funziona la Fastmail Fastweb in questo momento, i problemi riguardano sia l’accesso alla posta elettronica via browser internet, sia da app. Per questo motivo, le difficoltà potrebbero essere particolarmente serie e richiedere interventi tecnici più duraturi nelle prossime ore.

Se si utilizza la Fastmail Fastweb soprattutto per motivi lavorati e comunque si ha urgenza di visionare la propria casella per esigenze di varia natura, come è possibile ottenere assistenza adeguata? Si può utilizzare per lo scopo il numero del servizio clienti dell’operatore 192 193 (la chiamata è gratuita da rete Fastweb (sia rete fissa che mobile). Altro canale utile potrà essere la pagina Facebook Fastweb appunto, sulla quale bisognerà selezionare in alto l’apposito comando “Richiedi Assistenza”. Un riscontro per la propria problematica dovrebbe giungere in tempi abbastanza celeri.

