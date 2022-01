Anno nuovo, fiction nuove e ai nastri di partenza ci sono già alcuni volti noti, eccellenze, di casa Rai e non solo. La prima a dare il via al nuovo anno sarà Non Mi Lasciare, un thriller in quattro serate ambientato a Venezia pronto a raccontare una storia tesa e realistica con al centro il tema mai così attuale dei reati informatici e dei crimini contro l’infanzia.

Protagonisti di Non mi Lasciare saranno proprio Alessandro Roia, Vittoria Puccini e Sarah Felberbaum che non solo saranno impelagati in un giallo da risolvere ma anche in un triangolo amoroso che potrebbe tenere incollati i fan allo schermo per quattro settimane. Le anticipazioni della fiction al via il 10 gennaio, rivelano che Vittoria Puccini sarà il vicequestore Elena Zonin di stanza a Roma fino a quando un caso non la riporterà a casa, nella sua bella Venezia.

Proprio lì ritroverà la sua famiglia ma anche il suo grande amore di sempre, Daniele, ora poliziotto, e la sua migliore amica Giulia, adesso moglie di quest’ultimo e grande amica di Elena. I due sono molto uniti e legati ma, come spesso accade, il grande amore è un’altra cosa e il ritorno a casa di Elena e il lavorare a stretto gomito, potrebbe cambiare tutto per i tre protagonisti.

Ecco il promo della nuova fiction:

Il resto lo scopriremo il 10 gennaio quando la fiction prenderà il via su Rai1 nel prime time con il primo episodio la cui sinossi recita: