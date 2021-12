Il thriller Non Mi Lasciare è la prima fiction originale Rai del 2022, in arrivo su Rai1 subito dopo le festività, con un debutto in due serate il 9 e 10 gennaio.

Non Mi Lasciare è la storia di una vicequestore donna, Elena Zonin, che indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori sul web: ad interpretarla è Vittoria Puccini, che appare nel promo della serie già in rotazione su Rai1. La sceneggiatura di Non Mi Lasciare – una coproduzione Rai Fiction-PayperMoon Italia, prodotta da Mario Mauri – è scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (tra gli autori della serie Gomorra), Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano. La protagonista Puccini è affiancata da Alessandro Roia e Sarah Felberbaum.



Non Mi Lasciare è una miniserie thriller in 4 serate per la regia di Ciro Visco. La trama è ambientata principalmente a Venezia. La poliziotta Elena Zonin, impiegata in una sezione della polizia che si occupa di crimini informatici e in particolare di reati contro l’infanzia, segue con una passione quasi ossessiva le indagini che riguardano la scomparsa di minori. Ad allarmarla è un nuovo caso, legato a un’indagine su cui sta lavorando da tempo: le indagini la portano da Roma a Venezia, la città della sua giovinezza, da cui è fuggita vent’anni prima. Qui ritrova Daniele, suo grande amore diventato vicequestore di polizia, e ora sposato con Giulia, la sua migliore amica d’infanzia.

Non Mi Lasciare può contare sulla scenografica Venezia, tra calli, palazzi e campielli, come naturale teatro dell’inchiesta che vedrà lavorare Elena e Daniele fianco a fianco. Le indagini li spingeranno sulle tracce dei criminali tra le nebbie del Polesine, alla scoperta di segreti rimasti nascosti per anni e ora pronti a riemergere in un intreccio tra passato e presente. Riaprire vecchie ferite e superarle, da parte di ciascuno dei protagonisti, sarà fondamentale per poter finalmente guardare al futuro.

Ecco il promo di Non Mi Lasciare, al via il 9 gennaio su Rai1 in prima serata e in prima tv assoluta.

