Il finale di The Resident 3 è dietro l’angolo e i fan possono già mettersi comodi perché tra oggi, 7 gennaio, e venerdì prossimo, gli ultimi quattro episodi andranno in scena portando in tv scontri, colpi di scena e nuovi casi da risolvere. Gli ultimi episodi del medical drama con Emily VanCamp andranno in onda la prossima settimana con il titolo Rete di supporto e La fine di tutto in cui Cain scopre una situazione di emergenza nascosta nell’ospedale. Intanto Nic lavora per un paziente che ha bisogno del trapianto di un rene, come finirà per lei?

Nel finale la vita lavorativa e quella affettiva dei protagonisti di The Resident 3 si intrecciano in un epilogo al cardiopalma quando Derek sembra migliorare e si scontra con una grave complicazione, facendo temere che possa diventare l’ultima vittima delle azioni di Cain. Il resto lo scopriremo la prossima settimana quando la serie tornerà in onda.

Prima del finale di The Resident 3, però, l’appuntamento è questa sera con due nuovi episodi dal titolo L’alba di un giorno nuovo e Amare sorprese in cui Dawn Long rimasta in stato vegetativo dopo un intervento torna al Chastain quando le sue condizioni si aggravano. Cain l’aveva fatta trasferire per non intaccare le sue statistiche ma adesso non dovrà più tenerne conto, lascerà morire la paziente per far cadere la colpa della morte della donna su Conrad e Devon?

Le cose cambiando quando l’autopsia rivelerà la causa del decesso, il suo piano a quel punto funzionerà? AJ, Devon e Torres si occupano di un bambino ma è necessario il consulto con una dottoressa dell’Atlanta General Hospital. Purtroppo i tre scoprono che la donna è un’alcolista e le cose si complicano. Nic si imbatte al Pronto Soccorso in una giovane ragazza che sospetta essere vittima della tratta di esseri umani.