Non funziona per tutti il fascicolo sanitario questa mattina. Indipendentemente dalla regione di riferimento, si registrano ritardi o problemi di accesso simili a quelli che abbiamo toccato poco dopo l’introduzione del green pass, da noi presa in esame a suo tempo. Una situazione complicata per molte persone quella che si è venuta a configurare oggi 3 gennaio, soprattutto se teniamo a mente l’esplosione di contagi che purtroppo ha colpito l’Italia nel corso dell’ultima settimana.

Non funziona a tutti il fascicolo sanitario: cosa sappiamo sui problemi odierni

Fondamentalmente, quando qualcuno dice che non funziona a tutti il fascicolo sanitario, occorre distinguere due casi assai differenti tra loro. Da un lato, infatti, abbiamo il pubblico secondo il quale allo stato attuale sia impossibile accedere al servizio, con un messaggio di errore nel momento in cui vengono inserite le proprie credenziali. A differenza di quanto riscontrato non molto tempo fa con il Lazio, pare che il disservizio di questo lunedì colpisca a macchia di leopardo diverse regioni.

L’altra anomalia con il fascicolo sanitario riguarda il ritardo accumulato sull’esito dei test e dei tamponi effettuati. Capita, in questo modo, che persone positive abbiano sulla carta la possibilità di andare in giro, visto che la propria situazione non è stata ancora aggiornata. A tal proposito, vanno ricordate le varie fasi inerenti la registrazione dei dati. La prima prevede che i Soggetti autorizzati (Farmacie, Poliambulatori, Laboratori) debbano eseguire correttamente i test e di caricare gli esiti sul Fascicolo Sanitario Elettronico tramite il portale di Lepida.

La seconda fase riguarda Lepida, che ha la responsabilità di trasmettere l’esito dal FSE al Sistema Tessera Sanitaria nazionale. Infine, durante la terza fase il Sistema Tessera Sanitaria ha la responsabilità di emettere il Green Pass CoViD-19. Qualcosa sta andando storto, evidentemente, con il fascicolo sanitario.