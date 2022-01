Il bonus terme 2022 ci sarà. Al momento non sappiamo ancora se il governo deciderà di prorogare anche al nuovo anno una misura che, sulla carta, ha avuto tanto successo, ma un dato è ormai chiaro per tutti. Praticamente, un italiano su due che ne ha fatto richiesta ad inizio novembre non lo ha ancora utilizzato, confermando a conti fatti il trend che ho provato a portare alla vostra attenzione la scorsa settimana con un altro articolo. Situazione da monitorare nei prossimi giorni, ma il quadro appare ormai ben definito.

Sta tornando il bonus terme 2022: parte ufficialmente il conto alla rovescia

Complice l’impennata di contagi Covid, dovuti alla variante Omicron, nel periodo natalizio non c’è stata l’impennata di prenotazioni che ci si aspettava in questo settore, motivo per il quale quasi la metà di coloro che hanno ottenuto il bonus terme a fine 2021 non lo hanno ancora sfruttato. Morale della favola? Il prossimo 8 gennaio scade il termine per poterne usufruire, motivo per il quale quella quota tornerà ad essere “messa in palio” all’interno di Invitalia. Una buona notizia per i tantissimi italiani restati fuori da questo discorso in autunno.

Circa una settimana fa, nel dettaglio, risultata disponibile addirittura il 60% delle quote assegnate a novembre per il bonus terme. Come accennato, ci si aspettava una discreta spinta durante le festività natalizie, ma la nuova ondata particolarmente aggressiva dei contagi Covid ha colpito duramente il turismo. Tanti italiani positivi o in quarantena, perché a contatto con positivi. In attesa che le regole cambino dal prossimo 10 gennaio proprio sulla quarantena, è inevitabile che la percentuale appena riportata sia scesa di pochissimo.

Morale della favola? Tra poco meno di una settimana ne sapremo di più, ma posso anticiparvi che non ci discosteremo più di tanto dai numeri e dagli aggiornamenti che vi ho fornito oggi a proposito del bonus terme 2022. In attesa delle scelte del governo per eventuali proroghe “extra”, la tendenza è estremamente chiara.