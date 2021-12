Ci sarà una vera e propria ondata di bonus terme 2021 che risulterà nuovamente disponibile a partire dal prossimo 8 gennaio, stando almeno al dato aggiornato a fine anno. Dopo aver precisato alcuni concetti importanti nelle scorse settimane attraverso il nostro articolo a tema, bisogna capire come stiano evolvendo le cose in questo periodo, in vista di una scadenza molto importante. A partire dal giorno appena indicato, infatti, torneranno disponibili le quote di questa misura che non sono state sfruttate da coloro che ne hanno fatto domanda a novembre.

Cosa succede coi bonus terme 2021 disponibili dall’8 gennaio

In un contesto simile, diventa molto importante comprendere in quale percentuale sia stato sfruttato fino a questo punto il bonus terme 2021 dai richiedenti, trattandosi di fondi che per loro risulteranno disponibili fino al prossimo 8 gennaio. A tal proposito, bisogna prendere atto del recente appello giunto da Massimo Caputi, azionista di Terme di Chianciano e presidente di Federterme, il quale ha chiesto al governo una proroga della suddetta scadenza. Già, perché pochissime persone hanno sfruttato il bonus allo stato attuale.

Difficile dire se questo trend nasca dal Covid o da altre ragioni. Fatto sta che al momento risulta disponibile addirittura il 60% del denaro stanziato per il bonus terme, visto che solo il 40% dei richiedenti lo ha sfruttato da inizio novembre ad oggi. Al di là delle richieste pervenute al governo ed in attesa di riscontri dall’attuale Esecutivo, prendiamo atto che dal prossimo 8 gennaio parte dei fondi concepiti per il bonus terme 2021 tornerà disponibile per coloro che non sono riusciti a rientrare in questo discorso il mese scorso.

Vedremo se ci saranno altri dati aggiornati disponibili sullo sfruttamento del bonus terme 2021 prima della prossima scadenza. Nel frattempo, occhi aperti, in vista di un appuntamento molto importante per tutti.